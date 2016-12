Sfinţitul este sfîntul. Nici usturoi nu a mîncat… Dacă îl întrebi cum a reuşit să se îmbogăţească peste noapte, îţi răspunde că este somnambul. În opinia lui, insomnia măreşte bogăţia. Aiurea! Sfîntul umblă bine sfinţit. Indiferent de ipostaza în care este prezentat, el face pe sfîntul. Cînd pozează în pocăit, arată ca un prost stors de caniculă. În astfel de momente, i s-ar potrivi nişte urechi blegi de cîine prostănac. Cum e Pluto. În opinia sfinţitului, toată lumea face, drace, doar el tace! La prima vedere, zici că a căzut cu paraşutaaaaa… nedesfăcută. Pozează în lupul moralist de ziua aviaţiei, după cum l-au învăţat consilierii lui de doi bani, dar se dă în vînt după paraşute. Cu vocaţia lui de aviator de cîmpie, a avut parte numai de paraşute. Ce destin aerian! Sfinţitul bea tot timpul apă sfinţită. Precizez, sfinţită cu alcool scoţian de calitate. Cînd vrea să se joace de-a proletarul, sfinţeşte vinul cu apă minerală pe calapodul şpriţului de vară. Fac o nouă precizare, pe care o toarnă de sus. Cu un singur ţel patriotic şi determinant pentru naţiune - să facă bulbuci. Sfinţitul nu recunoaşte niciun păcat din viaţa lui. Chiar dacă-i faci demonstraţiile de rigoare şi îi pui dovezile în faţă, nu se dă bătut. Ăsta era bun de ilegalist. Poate chiar partizan. Cînd trebuie să mintă, nu-l sperie nici măcar menghina. Adevărul este că nu mai ai ce să strîngi la el! Sfinţitul e precum papiţoaica de serviciu. Comite abuzuri cu grămada, dar, fără ruşine, îţi flutură pe sub nas un CV imaculat. E drept, ros pe la colţuri ca urmare a spălărilor intensive şi a trecerii documentului cu pricina prin maşina de stors. Cu toate că se clăteşte cu apă cu trandafiri, sfinţitului îi miroase tot timpul gura. Cum să zic, emană un damf acru de nu ştiu ce. Sfinţitul, care pozează în sfîntul urbei, pretinde că este perfect. Din acest motiv, nu acceptă să i se facă observaţie. Ca şi alţii de teapa lui, are alergie la raţe. Se înţelege de la sine că este uşor de prins cu raţa în gură. Cu toate că se ascunde foarte bine, inclusiv în spaţiul destinat trecerilor de frontieră, îl dă de gol strănutul său cu rezonanţe ruseşti gen Kalinka beată. Doamna Kalinka, pe care unii o cunosc, obişnuieşte să strănute la infinit ori de cîte ori consumă băuturi spirtoase în cantităţi industriale. La acest capitol, are capacitatea de prelucrare a unei fabrici. Kalinka este varianta la scară mare a Didinei. Cum care Didina? Cea care se plimba cu maşina… Sfinţitul iubeşte animalele. De pildă, adoră lupul. Admiră în extaz, după cum spun apropiaţii săi, tenacitatea cu care lupul îşi schimbă frecvent blana. Într-un fel, este oarecum ofuscat pe tema posibilităţilor financiare cu care se laudă lupul. Cel care îşi schimbă des blana. Poartă respect ursului. Cu toate că nu agreează năravul acestuia de a-şi lăsa blana în pădure. Dintre zburătoare, fiind un tip care îmbină armonios teoria cu practica, preferă pasărea din mînă, dar, folosind ochiul specializat în slănină, o pîndeşte şi pe cea de pe gard. Nu pentru că ar fi lacom…