Sfîntul Vasile cel Mare, serbat de creştinii ortodocşi

În prima zi a noului an, creştinii îl serbează pe Sfîntul Vasile cel Mare, episcopul Cezareii, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi, totodată, unul dintre cei mai mari teologi creştini, Patriarhul Daniel declarînd anul 2009 an comemorativ-omagial al acestui sfînt. „În noul an care vine, 2009, se împlinesc 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti (1359), care l-a avut ca prim păstor al ei pe Sfîntul Ierarh Iachint (1359-1372), şi 150 de ani de la actul Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859), proclamarea Unirii fiind făcută chiar de către Nifon Mitropolitul, într-o clădire din incinta Mitropoliei din Bucureşti. Totodată, se vor împlini 1.630 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfîntului Vasile cel Mare (379-2009), unul dintre cei mai cunoscuţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”, a spus Patriarhul Daniel în Pastorala de Crăciun. Cu acest prilej, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Patriarhului, a declarat anul 2009 an comemorativ-omagial al Sfîntului Vasile cel Mare şi al tuturor Sfinţilor Capadocieni. Vasile cel Mare s-a născut în Cezareea Capadociei din Asia Mică. Părinţii săi se numeau Vasile şi Emilia şi au avut nouă copii, dintre care cinci sunt cunoscuţi drept sfinţi, împreună cu părinţii lor şi cu bunica lor, Macrina cea Bătrînă. De fapt, toţi cei nouă copii duceau o viaţă de sfinţenie, evlavie, iubire, rugăciune şi milostenie, a explicat Patriarhul Daniel. Sfîntul Vasile cel Mare acorda, în scrierile sale, o importanţă deosebită relaţiilor dintre membrii familiei şi făcea frecvent referire la preocuparea pe care trebuie să o aibă familia şi Biserica faţă de creşterea şi educaţia copiilor. “Sfîntul Vasile cel Mare este un mare dar pentru întreaga lume creştină, dar şi pentru noi, românii, în special. El a desfăşurat activitate misionară nu numai în patria sa Capadocia, ci s-a ocupat şi de situaţia creştinilor din Scythia Minor sau Dacia Pontica (Dobrogea), precum şi de creştinii din Dacia Carpatica (geto-daco-romanii), ca şi de creştinii goţi, care locuiau în răsăritul Munteniei de azi şi în sudul Moldovei”, a adăugat Patriarhul Daniel în Pastorală. Sfîntul Vasile este serbat în 1 ianuarie şi, de asemenea, în 30 ianuarie, împreună cu Sfîntul Ioan Gură de Aur (Chrysostom) şi Sfîntul Grigore. Numele de Vasile este foarte răspîndit la români, aproximativ 615.000 de persoane purtînd acest nume.