PD-L Constanţa se dovedeşte a fi un partid ciuruit de intrigi. Pe fruntea lui scrie mare “DEZBINARE”! De-a lungul anilor, mai bine zis, de la episodul cu Duvăz, am asistat la numeroase convulsii. Pe rînd, ca într-un schimb de ştafetă, Pană, Duţu şi alţii au contribuit, în funcţie de talent şi necesităţi, la tulburarea apelor în partid. Chiar dacă pare frumos pe afară, în realitate, PD-L Constanţa este găunos înăuntru. Au mai fost răzmeriţe, dar, de data aceasta, evenimentele derulate au pus partidul cu burta la pămînt. Degeaba încearcă interimarii lui Popescu să-i facă respiraţie artificială gură la gură! Nici măcar Elenei Udrea, care e mai parfumată, nu i-a ieşit figura! Ce experienţă politică are domnul Popescu pentru a emite pretenţii de lider şi de salvator al partidului? Domnia sa confundă pledoaria la bară, atunci cînd îmbracă veşmintele de avocat, cu discursul politic. Se simte asta în fiecare replică acidă pe care o dă nemulţumiţilor, agitînd şi mai mult spiritele. Dumnealui nu este un bun mediator. Nu calmează, ci irită. Din această cauză, ceea ce s-a dorit a fi un dialog politic de pe poziţii de egalitate s-a transformat într-o vendetă fără sfîrşit în care activiştii asmuţiţi de doamna Udrea îşi arată muşchii. Cum se întîmplă în astfel de cazuri, tăvălugul isteriilor a demolat şi ce era bun în partid, pentru că ştim cu toţii ce culege cel care seamănă furtună... Cred că Stelian Duţu îşi freacă palmele fericit, chibiţînd de pe poziţia în care a fost exilat, pentru că deocamdată mahării de la centru l-au abandonat din cauza inflaţiei de excluderi din partid. De ce ar fi atît de fericit? Pentru un simplu motiv. Celebra grupare “M” din PD-L Constanţa s-a dezmembrat. În opinia mea, a fost unul dintre nucleele pedeliste puternice şi influente în partid. Să-i amintim pe cîţiva dintre membrii acestei grupări, un fel de coloana a 7-a: Marinescu Călin (Shogunul), Mironescu, Moisoiu, Moinescu, Manole... Un nucleu bine închegat cu binecuvîntarea lui Traian Băsescu, lucru confirmat şi de Dănuţ Moisoiu în timpul “răzmeriţei” din organizaţia municipală. Despre unitatea de monolit dintre Băsescu şi Shogunul, doi fraţi siamezi în dosarul “Flota”, nu are niciun sens să mai fac vreun comentariu... Cred că este singurul prieten pe care Băsescu şi l-a păstrat în teritoriu, pentru că ceilalţi au avut soarta lui Aurel Carp, fostul prefect al judeţului Constanţa. Gruparea “M” nu a fost pe placul domnului Duţu, pentru că membrii săi nu l-au susţinut niciodată. De altfel, sînt cunoscute desele “tamponări” dintre Mironescu, Moisoiu, Moinescu şi fostul lider al PD-L Constanţa, care, la un moment dat, a fost la un pas de a pierde şefia organizaţiei judeţene. Asocierea cu numele preşedintelui a facut din nucleul “M” o grupare de temut. Cu toate acestea, după alegerile locale, a devenit ţinta atacurilor din interior, primul semnal constituindu-l debarcarea din partid a lui Dănuţ Moisoiu. Se pare că unele rele i se trag de la deputatul Mironescu, despre care ştiu că, în general, nu prea face ce face de capul lui, fiind interesat să nu iasă din graţiile lui “tata mare” de la Cotroceni. În criză totală de imagine, dovadă foamea de cuvîntări festiviste din ultima vreme, e posibil ca prezidentul să-şi sacrifice din nou puii. O “execuţie” colectivă în partid face, evident, pe altarul imparţialităţii şi luptei împotriva corupţiei, cît o campanie electorală bine meşteşugită şi cu tîlc. Nu-i aşa că naţiunea rămîne mută de uimire şi admiraţie patriotică atunci cînd aude că fina lui Traian Băsescu a fost exclusă din partid? Şi că, atenţie, a fost pusă, ziua în amiaza mare, la zidul trădării de partid? Nu paralizezi, tu, simplu amărăştean, cînd auzi că gruparea păstorită de el, cu excepţia Shogunului, bineînţeles, este pusă pe fugă de Elena lui Napoleon din Troia! Sînt trucuri băsciene pe care le-am învăţat cu de-a sila. Cînd vrea să scape de cineva, Băsescu îl forţează pe cel vizat să se compromită singur. Blaga s-a compromis la alegerile locale. Elena Udrea la Constanţa. Gruparea “M” a fost lucrată din interior…