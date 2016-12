Shaggy revine la Mamaia, pe 1 august

Shaggy revine în România, cu un show pe care îl va susţine în Club Bamboo din Mamaia, pe 1 august, la mai puţin de o lună după concertul susţinut în Bucureşti. Potrivit organizatorilor, Shaggy pregăteşte „un show incendiar\", la care vor participa şi instrumentişti. Shaggy a mai concertat în România în luna august a anului trecut, pe o plajă din Mamaia, dar şi la Bucureşti, pe 10 iulie.

Shaggy a fost de la bun început un ambasador internaţional pentru mişcarea reggae, fiind singurul artist jamaican în viaţă care a primit Discul de Diamant. S-a lansat pe piaţa muzicală la începutul anilor \'90, cu un remix al piesei ska „Oh Carolina\" - primul său material reggae dancehall underground dînd peste cap topurile vremii. Au urmat alte hituri reggae, care l-au propulsat direct în vîrful ierarhiilor muzicale. După lansarea albumului „Boombastic\", un succes mondial, Shaggy a cîştigat, în 1996, premiul Grammy la categoria „Best Reggae Album\".

Anul 2000 a însemnat pentru Shaggy lansarea materialului „Hotshot\", desemnat cel mai bine vîndut album în 2001. Şi acesta s-a vîndut în peste 13 milioane de unităţi în toată lumea, datorită celor două single-uri arhicunoscute: „It Wasn\'t Me\" şi „Angel\". În 2002, Shaggy a lansat albumul „Lucky Day\", urmat, un an mai tîrziu, de „Friends Reunited: The 90\'s\". Anul 2005 a marcat lansarea albumului „Clothes Drop\", care a ajuns în topuri cu single-uri ca „Wild2Nite\" şi „Ready Fi Di Ride\".

Pînă în prezent, Shaggy a vîndut peste 20 de milioane de albume, dar artistul nu este mulţumit, ştiind că recordurile nu au farmec dacă nu sînt întrecute. 2007 a adus în atenţia fanilor săi din toată lumea „Bonafide Girl\", urmat de „Intoxication\".