Shakin\' Stevens va concerta în România

Shakin\' Stevens, artistul care a lansat nenumărate hituri în întreaga lume, va concerta în România, pe data de 18 decembrie, pe scena Sălii Polivalente din capitală. Concertul de la Bucureşti face parte din turneul internaţional de promovare a celui mai recent album al său, „Now Listen”, lansat în primăvara acestui an. Cu 39 de megahit-uri, dintre care 37 consecutive, Shakin\' Stevens este cunoscut iubitorilor de muzică pop-rock din întreaga lume, în special datorită pieselor „Marie, Marie”, „Oh Julie”, „Cry Just A Little Bit”, „A Letter To You”, „Because I Love You”.

Cîştigător a numeroase trofee ca „Discul de Aur”, „Dublu Disc de Platină”, Shakin\' Stevens este artistul care a avut 30 de hituri intrate direct în Top 30 într-un deceniu - performanţă care nu a fost depăşită pînă în prezent - şi a fost numit „Cel Mai Bun Artist la Midem”, cea mai importantă convenţie muzicală internaţională.

În anul 2000 a fost celebrat de Academia Britanică a Compozitorilor şi Muzicologilor într-o ceremonie în cadrul căreia i s-a decernat trofeul „Gold Badge Award”, pentru întreaga sa contribuţie la dezvoltarea industriei muzicale internaţionale.