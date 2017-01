Shakin\' Stevens va mînca sarmale, caltaboşi şi cozonac

Shakin\' Stevens, cîntăreţul care va concerta în această seară, la Sala Polivalentă din Bucureşti, a ajuns, ieri, în România. Artistul şi-a exprimat curiozitatea în ceea ce priveşte mîncarea tradiţională românească, astfel că va gusta, la sugestia organizatorilor evenimentului, sarmale, caltaboşi şi cozonac. Pe lîngă acestea, Shakin\' Stevens va mai mînca şi salată Caesar, ouă de prepeliţă, somon cu ghimbir, creveţi, dar şi salată de vinete în stil românesc, ardei copţi şi urdă.

După concertul de luni, cîntăreţul va mai susţine o reprezentaţie şi joi, la Sala Olimpia din Timişoara. Ambele evenimente fac parte din turneul internaţional de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „Now Listen”, lansat în primăvara acestui an.

Cu 39 de hituri, dintre care 37 consecutive, Shakin\' Stevens este cunoscut iubitorilor de muzică pop-rock din întreaga lume în special datorită pieselor ca „Marie, Marie”, „Oh Julie”, „Cry Just A Little Bit”, „A Letter To You”, „Because I Love You”.

Cîştigător a numeroase trofee, precum „Discul de Aur” şi „Dublul Disc de Platină”, Shakin\' Stevens este artistul care a avut 30 de hituri intrate direct în Top 30 pe parcursul unui deceniu, performanţă care nu a fost depăşită pînă în prezent.