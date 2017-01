Shakira, acuzată de plagiat

Au trecut doar câteva zile de la lansarea piesei ”Waka Waka: Time For Africa”, imnul Cupei Mondiale din această vară, iar Shakira se află în centrul unui scandal de plagiat. Wilfrido Radamés Vargas Martínez, un compozitor din Republica Dominicană, a dat-o pe artistă în judecată, cerând nu mai puţin de 11.000.000 de dolari daune. Motivul ar fi că imnul mondialelor sud-africane ar fi fost copiat, în mare parte, dintr-o piesă compusă de el în 1980 şi cântată de trupa Las Chicas del Can, „El Negro No Puede”. Principalul argument în favoarea cazului muzicianului dominican este faptul că, atât în noul hit al Shakirei, cât şi în melodia lui, se regăseşte versul: ”Zamina mina éh éh / Waka waka éh éh / Zamina mina zangalewa / Anawam ah ah”.

Shakira încă nu a comentat acuzaţiile ce i se aduc. Cântăreaţa columbiană s-a aflat ieri în oraşul Phoenix, fiind îngrijorată că un nou proiect de lege ce va restrânge fenomenul imigraţiei ar putea servi ca bază pentru un tratament discriminatoriu pentru comunitatea latino. Shakira s-a întâlnit cu şeful poliţiei şi cu primarul oraşului Pheonix. Legea a fost deja promulgată de către guvernatorul republican al statului Arizona, Jan Brewer şi va fi aplicată din această vară. Este cea mai restrictivă lege a imigraţiei ce va fi aplicată pe teritoriul SUA.