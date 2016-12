Shakira are mână bună la parfumuri

După un debut impresionant în juriul ediţiei americane a emisiunii The Voice, la începutul acestei săptămâni, Shakira a uimit şi cu revenirea siluetei sale la normal, în timp record, după naştere. Miercuri, Shakira s-a aflat la Paris, unde a lansat două parfumuri. Cântăreaţa columbiană, care a devenit mamă în urmă cu două luni, îşi vinde parfumurile în cadrul lanţului de magazine Sephora. Cele două parfumuri, S by Shakira şi S by Shakira Eau Florale, par să îi fi încântat pe fanii cântăreţei prezenţi la eveniment, care au epuizat toate stocurile. “Cele două parfumuri, foarte feminine, ne vorbesc despre o femeie puternică şi sensibilă, pozitivă şi plină de energie, spontană şi plină de senzualitate”, a declarat Shakira.

Vedeta, care a împlinit 36 de ani în februarie şi fotbalistul spaniol Gerard Pique au devenit părinţi pe 22 ianuarie, când Milan Pique Mebarak s-a născut prin cezariană, într-o clinică din Barcelona.