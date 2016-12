Shakira, cea mai populară pe Facebook

Cântăreaţa columbiană Shakira a depăşit-o pe buna ei prietenă Rihanna şi a devenit vedeta care se bucură de cea mai mare popularitate pe reţeaua de socializare Facebook. Astfel, artista columbiană cu origini libaneze are 86,6 milioane de admiratori pe Facebook, stabilind astfel un nou record de popularitate. Rihanna se află pe locul al doilea, cu 86,3 milioane de admiratori. ”Wow... tocmai mi s-a spus că am pagina de Facebook cu cele mai multe Like-uri din lume! Încă nu-mi vine să cred”, a scris Shakira pe pagina ei de Facebook. ”Întotdeauna mi-am dorit să am mulţi prieteni, dar nu mi-am imaginat niciodată că vor fi atât de mulţi. 86,6 milioane! Vă sunt recunoscătoare şi vă mulţumesc din suflet pentru sprijinul vostru. Mă simt bucuroasă să vă am ca prieteni. Un pupic uriaş pentru toţi! Vă mulţumesc, Shak”, a adăugat cântăreaţa. În urmă cu câteva săptămâni, Shakira şi Rihanna au lansat împreună un duet inedit, single-ul ”Can't Remember to Forget You”, iar de atunci, cele două artiste popularizează la maximum coincidenţele care le privesc.

Locul al treilea în topul celor mai populare vedete pe Facebook este ocupat de rapperul Eminem, cu puţin peste 84 de milioane de admiratori.