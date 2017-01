Shakira spune că viaţa sa a fost complet schimbată de Cupa Mondială şi crede că nu s-ar fi îndrăgostit niciodată de Gerard Piqué şi nu ar devenit mama lui Milan dacă nu s-ar fi întâlnit cu celebrul fotbalist în timp ce promova imnul campionatului din 2010 - "Waka Waka (Time for Africa)". Cântăreaţa columbiană Shakira, care - alături de americanul Carlos Santana, brazilianca Ivete Sangalo şi o şcoală de samba - va participa, astăzi, la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale 2014, de pe arena Maracana din Rio de Janeiro, are un fiu în vârstă de 18 luni, Milan, cu fotbalistul spaniol Gerard Piqué şi crede că niciodată nu l-ar fi întâlnit pe acesta dacă nu ar fi acceptat să cânte imnul Cupei Mondiale din 2010. Cântăreaţa, în vârstă de 37 de ani, a spus: "Nu voi uita niciodată că mi-am întâlnit dragostea vieţii mele la Cupa Mondială". Shakira, care a ridicat publicul în picioare la CM-2010 cu "Waka-Waka" şi la ediţia din 2006 cu "Hips don't lie", va cânta, la a treia sa prezenţă la Cupa Mondială, "La la la (Brazil 2014)", alături de brazilianul Carlinhos Brown. Cântăreaţa Shakira are o relaţie din 2011 cu fotbalistul spaniol Gerard Piqué, însă a declarat recent într-un interviu că nu se grăbeşte cu căsătoria, deoarece o nuntă nu va schimba legătura profundă pe care o are cu partenerul de viaţă. În 2013 s-a născut primul copil al cuplului, pe nume Milan.