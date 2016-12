Shakira îl sprijină pe Gerard Pique

Cântăreaţa columbiană Shakira, iubita spaniolului Gerard Pique de la FC Barcelona, a declarat, într-un interviu, că un jucător de fotbal este precum un soldat, care are o uriaşă responsabilitate, atât în teren, dar şi în afara lui. Întrebată dacă îi este greu să fie iubita unui fotbalist, cântăreaţa columbiană a răspuns: “Nu poate fi uşor nici să ai ca parteneră o cântăreaţă. Adevărul este că înţeleg că este vorba despre o profesie foarte dificilă, care cere devotament, implicare, disciplină şi muncă în echipă, adică diferit de ce fac eu. Eu nu trebuie să dau socoteală nimănui, dar un fotbalist este ca un soldat şi are o uriaşă responsabilitate, atât în teren, cât şi în afara lui. Aşa că înţeleg şi îi ofer lui Gerard întregul meu sprijin”. După ce a remarcat schimbul cultural petrecut la turneele Cupei Mondiale, Shakira a precizat şi faptul că acum fotbalul este subiectul principal în casa sa. “Am impresia că fotbalul mă urmăreşte peste tot şi nu pot scăpa de el. Eu ştiu mai bine să cânt şi prefer să fac asta pentru fanii mei. Gerard a încercat să mă înveţe să joc, mi-a pasat mingea de câteva ori, dar nu pot spune că mă pricep”.

Cântăreaţa a povestit că turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud i-a oferit foarte mult, atât în plan profesionst, cât şi personal. “În 2006 am fost rugată să cânt la Cupa Mondială din Germania, iar în 2010 am avut din nou şansa de a primi această invitaţie, în Africa de Sud. Acolo au fost unele din cele mai memorabile momente din viaţa mea: Cupa Mondială din Africa mi-a dat atât de mult, atât la nivel profesional, cât şi personal. Aşa am ajuns să fiu implicată în fotbal, după ce am înţeles, participând la aceste turnee, importanţa şi impactul acestui sport în viaţa a milioane de oameni, în visurile tinerilor şi copiilor care îi dedică atâtea ore din viaţă”, a afirmat Shakira. Interpreta hitului ”Waka Waka” a recunoscut că tatăl ei nu a fost niciodată prea interesat de fotbal, dar situaţia s-a schimbat după ce fiica lui se întâlneşte cu un fotbalist: “El are preocupări mai intelectuale, ca să zic aşa, îi plac mult cărţile, dar cred că acum a învăţat până şi regulile ofsaidului. Oricum, din momentul în care începi să înţelegi fotbalul, realizezi că nu este vorba doar de partea fizică a jocului şi doar să alergi după minge. Este un sport strategic, care cere multă inteligenţă”. Shakira a urmărit chiar şi meciuri în care partenerul ei nu era implicat, deoarece, spune ea, a vrut să înveţe mai mult, pentru că este foarte curioasă. “M-a interesat să văd ce fac şi alte echipe, dar oricum mereu urmăresc meciurile în care joacă Gerard”.

Shakira este convinsă că va fi prezentă şi la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, o ţară pe care o iubeşte mult şi unde are numeroşi fani. “Mi-ar plăcea să fiu prezentă în Brazilia, nu ştiu în ce rol, dar sigur voi fi acolo. Nimeni nu va dori să rateze această competiţiei, deci nici eu”, a declarat actriţa.