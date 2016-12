Shakira îşi promovează propriul parfum

Pregătiţi-vă să eliberaţi fiara din voi, pare a fi sloganul sub care a fost lansat parfumul Shakira. Interpreta piesei „She Wolf!” mizează pe farmecul său personal pentru promovarea parfumului S by Shakira pe care îl crede potrivit pentru o femeie independentă şi puternică, cu o mare capacitate de a se dedica şi a iubi. „Acest parfum este pentru o femeie care ştie cine este”, declară Shakira, care a colaborat cu Puig în căutările sale pentru parfum perfect. Cântăreaţa şi-a dorit o mireasmă simplă, dar senzuală şi cât se poate de personală, aşa că parfumul are note de iasomie, lemn de santal şi o sticlă ce recrează formele unei dansatoare orientale. S by Shakira va ajunge pe rafturile parfumeriilor din luna septembrie, având preţuri cuprinse între 17 şi 35 de dolari.