Shakira, mămică de patru luni

Duminică, Shakira şi Gerard Pique au sărbătorit patru luni de la naşterea fiului lor, Milan. Iar fotbalistul formaţiei F.C. Barcelona a ţinut să împărtăşească lumii o imagine a frumoasei sale familii. Gerard Pique a postat o fotografie cu Shakira şi micuţul lor, Milan, pe contul său de Twitter. Deşi puştiul era ţinut protector de tatăl său în braţe, nu părea tocmai încântat de statutul de vedetă şi arată chiar îngrozit să fie fotografiat.

Cântăreaţa columbiană de 36 de ani, care a revenit la o siluetă de invidiat după naştere, în timp record, are un program destul de încărcat. Este ”antrenoare” în cadrul show-ului The Voice în SUA, în timp ce fotbalistul trebuie să stea la Barcelona, alături de echipă. Aşa că fotografia pare să arate că fiecare moment în care sunt împreună este o adevărată sărbătoare pentru ei. La sfârşitul săptămânii trecute, Gerard Pique şi-a făcut timp să zboare până la Los Angeles, pentru o reuniune de familie. Fotografia mai are cu siguranţă şi menirea să pună capăt comentariilor privind relaţia ”specială” dintre Shakira şi colegul ei de emisiune Adam Levine. Tabloidele americane au titrat că între cântăreaţa columbiană şi solistul trupei Maroon 5 ar exista mai mult decât o simplă prietenie. La rândul său, Adam Levine, în vârstă de 35 de ani, a anunţat că a început o relaţie serioasă cu fotomodelul Nina Adgal, de 21 de ani.