Shakira revine!

După o pauză destul de îndelungată, cântăreaţa columbiană Shakira îşi încântă fanii cu un nou videoclip, imaginea sa fiind una schimbată, mult mai sexy şi mai feminină. În videoclipul pentru piesa ”Addicted to You”, de pe cel de-al şaptelea album al său, intitulat ”Sale el sol”, apărut în octombrie 2010, Shakira are un nou look: este blondă deschis, cu părul tuns până la umeri şi cu binecunoscutele ei forme mult mai bine lucrate. Videoclipul a fost regizat de Anthony Mandler, fiind filmat într-o singură zi, la o fermă din Valencia, California.

Artista a scris pe contul său de Twitter, după lansarea videoclipului: ”Mă bucur că sunteţi încântaţi de videoclipul la piesa ”Addicted to You”… şi eu sunt”.