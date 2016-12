Shakira s-a despărţit de iubit

După o relaţie de 11 ani, Shakira s-a despărţit de iubitul ei, argentinianul Antonio de la Rua. Problemele cuplului s-au intensificat la mijlocul lunii decembrie, când numele Shakirei a fost asociat cu cel al fotbalistului Gerard Pique, legitimat la clubul FC Barcelona. Cântăreaţa a negat că ar avea o relaţie cu fotbalistul spaniol.

Antonio de la Rua, fiul fostului preşedinte argentinian Fernando de la Rua, este şi agentul cântăreţei columbiene. Perechea nu crede că despărţirea va dura prea mult şi că vor continua să lucreze împreună, ca parteneri de afaceri. ”În timpul celor aproape 11 ani, ne-am iubit profund, am avut grijă unul de celălalt şi am stat unul lângă celălalt. Au fost cei mai frumoşi ani din viaţa noastră. Totuşi, din luna august 2010, am luat decizia să renunţăm la relaţia noastră de dragoste. Vedem această perioadă de separare ca temporară şi un timp pentru maturizare individiuală, întrucât vom continua să fim parteneri în afaceri şi în vieţile noastre profesionale”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul starului.

În vârstă de 33 de ani, Shakira declara la sfârşitul anului trecut că este pregătită să se aşeze la casa ei şi să aibă copii. Rămâne de văzut însă cu cine se va căsători Shakira! Antonio de la Rua a cerut-o pe interpretă în martie 2001. Nu s-au grăbit însă să îşi oficializeze relaţia.