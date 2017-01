Shakira şi Red Hot Chili Peppers, favoriţi la MTV Video Music Awards

Beyonce Knowles şi Justin Timberlake, în postură inedită de prezentatori ai postului de televiziune MTV, au anunţat nominalizările pentru ediţia din 2006 a Video Music Awards, starul latino Shakira şi trupa Red Hot Chili Peppers avînd fiecare cîte şapte nominalizări. Atît diva Latino, cît şi rockerii americani concurează la categoria Cel mai bun videoclip al anului, pentru "Hips Don't Lie", respectiv "Dani California". Pentru aceeaşi categorie au mai fost nominalizate videoclipurile "Ain't No Other Man" al Christinei Aguilera, "Hung Up" interpretat de Madonna şi "I Write Sins Not Tragedies", al celor de la Panic! At The Disco.

La categoria Cel mai bun videoclip al unei interprete concurează Shakira şi Christina Aguilera, Kelly Clarkson cu "Because of You", Nelly Furtado cu "Promiscuous" şi Madonna, a cărei piesă "Hung Up" a fost nominalizată şi la categoriile Cel mai bun videoclip dance, Cel mai bun videoclip pop şi Cea mai bună coregrafie. La categoria Cel mai bun videoclip al unui interpret au fost nominalizaţi Nick Lachey cu "What's Left of Me", James Blunt cu "You're Beautiful", Kanye West cu "Gold Digger", T.I. cu "What You Know" şi Busta Rhymes cu "Touch It Remix". La categoria Cel mai bun videoclip al unui grup muzical au fost nominalizaţi Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, All-American Rejects cu "Move Along", Fall Out Boy cu "Dance, Dance" şi Gnarls Barkley cu "Crazy".

Programată pe 31 august, festivitatea de decernare a premiilor muzicale MTV, la Radio City Music Hall din New York, va beneficia de prezenţa lui Beyonce Knowles, Justin Timberlake, Panic! At The Disco, Killers şi rapper-ii T.I. şi Ludacris.