Shakira vine în România cu... 13 camioane

Shakira este aşteptată în România cu mobilier de colecţie, platouri cu fructe, ceaiuri, dar şi bere românească, în cabina din culisele concertului pe care îl va susţine sâmbătă, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Potrivit organizatorilor evenimentului, Emagic, cabina artistei va fi decorată cu mobilier lucrat manual: o canapea mare, umplută cu puf de gâscă, două măsuţe de cafea din lemn, scaune şi o oglindă marocană. Nu vor lipsi nici platourile cu fructe, micile gustări, chipsuri şi bomboane asortate şi nici ceaiurile de diferite arome, răcoritoarele dietetice, apa plată şi nu în ultimul rând, berea românească Ciuc Premium.

Echipa Shakirei este alcătuită din peste şaptezeci de persoane, printre care se numără cei opt membri ai band-ului său, două dansatore şi un coregraf, make-up artistul şi stilistul personal, precum şi un profesor de franceză ce o însoţeşte la majoritatea concertelor sale.

Pregătirile pentru show au intrat deja în linie dreaptă, Piaţa Constituţiei fiind închisă în vederea amenajării zonei de concert. Pentru construirea scenei, echipa de producţie a evenimentului a folosit echipament importat din Olanda, transportul acestuia şi al echipei necesitând 13 camioane de mare tonaj şi şase autocare.

Concertul Shakirei este primul spectacol în aer liber pe care artista îl va susţine anul acesta în cadrul turneului \"The Sun Comes Out\". Parte din Emagic Summer Fest, evenimentul va fi deschis de Smiley şi Bosquito.

• Brăţări de acces pentru spectatori • Pe 7 mai, accesul publicului în zona de concert se va face începând cu ora 17.00, fie prin Bulevardul Libertăţii dinspre Calea 13 Septembrie, fie prin Bd. Libertăţii dinspre Naţiunile Unite, la fiecare dintre cele două porţi de acces urmând a fi amplasat şi un punct de vânzare a biletelor rămase disponibile. Ca urmare a indisponibilitaţii parcării din zona Pieţei Constituţiei, organizatorii recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun.

Accesul se va face pe baza biletului valid, la intrarea principală fiecare spectator urmând a primi o brăţară specifică pentru zona în care biletul oferă acces. Atât biletul, cât şi brăţara trebuie păstrate pe toată durata concertului, ele permiţând ieşirea şi reintrarea în zona de concert.

Celor care deţin bilet în sectoarele A, C, E, F, I, prima categorie, Golden VIP, sau K, L, M, N, cea de-a doua categorie, le este recomandat să folosească intrarea dinspre Calea 13 Septembrie, iar celor care au loc în sectoarele B, D, G, H, J din prima categorie, respectiv O, P, Q, R din cea de-a doua categorie le este recomandat să folosească intrarea dinspre Bd. Naţiunile Unite.

Ultimele bilete pentru concert vor putea fi achiziţionate în continuare de la punctele de vânzare autorizate, la categoriile de preţ rămase disponibile: 280 de lei (cu loc), gazon A - 180 de lei şi gazon B - 120 de lei.