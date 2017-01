Shannen Doherty mai crede în căsătorie

A trecut prin două divorţuri dureroase, dar Shannen Doherty nu are de gând să renunţe la gândul căsătoriei. Mai ales că, deşi are 39 de ani, visează să aibă o familie a ei. „Voi lua în considerare să mă mărit din nou, pentru că vreau copii. De asta aş face-o. Cred în mariaj ca un întreg, pentru că părinţii mei au fost căsătoriţi timp de 43 de ani, aşa că am cel mai bun exemplu din lume despre ce poate să însemne mariajul”, a mărturisit starul din „Beverly Hills 90210”. Cu toate acestea, actriţa îşi ia şi măsuri de precauţie. „Trebuie să fii 100% sigură. Trebuie să intri în asta cu ochii larg deschişi şi să realizezi că probabil va însemna multă muncă şi poate unele terapii de cuplu”, a completat vedeta.

Shannen Doherty s-a dovedit a fi o fire foarte nonconformistă, dacă nu chiar colerică, după spusele gurilor rele de la Hollywood. În anul 1993, îmbrăcată în pijamale şi cu foarte puţini invitaţi în propria locuinţă , actriţa s-a căsătorit cu Ashley Hamilton, pe care îl va părasi după doar şase luni . Nici a doua căsătorie nu a mers mai bine. În 2002 Shannen Doherty s-a căsătorit cu Rick Salomon, dar după numai un an, mariajul lor a eşuat .