Shaquille O'Neal, Yao Ming și Allen Iverson intră în istoria baschetului

Trei foste staruri din NBA, Shaquille O'Neal, Yao Ming și Allen Iverson, alături de antrenorul Tom Izzo și de fosta jucătoare Sheryl Swoopes, triplă campioană olimpică cu selecționata SUA, au fost nominalizate pentru includerea în panteonul gloriilor baschetului, „Hall of Fame”. „Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”, organizație cu sediul la Springfield (Massachussets), orașul în care canadianul James Naismith a inventat baschetul, în urmă cu 124 de ani, a anunțat luni candidaturile pentru 2016. O'Neal, Yao Ming și Iverson au putut fi nominalizați după ce comitetul „Hall of Fame” a decis că alegerea noilor membri poate fi făcută după minimum patru ani de la retragerea acestora din activitate și nu după cinci ani, cum era până în prezent.

Cele trei mari vedete ale baschetului profesionist au acumulat împreună 34 de selecții în All Star Game. Shaquille O'Neal, cvadruplu campion al NBA și unul dintre cei mai importanți pivoți din istoria baschetului, a fost desemnat cel mai valoros jucător al campionatului (MVP) în anul 2000, în timp ce Allen Iverson a primit această distincție în 2001. Yao Ming a evoluat la formația americană Houston Rockets între 2002 și 2011, fiind selecționat de opt ori în meciul vedetelor din NBA. Toți trei s-au retras din activitate la finalul sezonului 2010-2011.