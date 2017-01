Sharam, invitat special la Liberty Parade 2011

Invitatul special al ediţiei din acest an al unuia dintre cele mai cunoscute evenimente dance estivale de la malul mării, Liberty Parade, este celebrul DJ internaţional Sharam. Ediţia din 2011 se va desfăşura, pe 30 iulie, la Liberty Parade Arena, pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn.

Sharam, artist de origine iraniană, nu se află la prima vizită în România: el a mai mixat, şi anul trecut, într-un club cunoscut din Cluj-Napoca. Albumul său de debut, intitulat “Get Wild”, a fost lansat în urmă cu doi ani şi include colaborări cu artişti cunoscuţi ai scenei electro precum Patsy Cline, Kid Cudi, Tommy Lee, Chuck D, Diddy sau Daniel Bedingfield. În anul 2009, artistul a fost nominalizat, cu poziţia 78, în topul anual realizat de revista DJ Mag.

Sharam Tayebi, alias Sharam, s-a născut în anul 1970, în Iran. În 1991, în urma unei… greşeli de organizare dintr-un club din Washington, l-a cunoscut, întâmplător, pe Ali “Dubfire” Shirazinia, cu care s-a împrietenit şi a început o colaborare muzicală. La scurt timp după această întâlnire neprevăzută, a apărut formula Deep Dish. Peste câţiva ani, muzica celor doi a primit un premiu Grammy pentru remixul piesei „Thank You“. Din anul 2006, Sharam a optat pentru o carieră solo.

Populara petrecere pe ritmuri de house, Liberty Parade, împlineşte, în acest an, un deceniu de distracţie maximă, prima ediţie având loc în 2001. Evenimentul s-a transformat rapid în cel mai mare fenomen dance de stradă din ţară, astfel că, anual, zeci de mii de fani dansează ore întregi pe traseul caravenei al cărei punct final este plaja dintre staţiunile amintite. Ajunşi la destinaţie, ei se dezlănţuie până în zori pe mixajele unora dintre cei mai importanţi DJ ai momentului. În anii anteriori, la platane s-au aflat nume cunoscute ale scenei electro-dance, precum Above & Beyond, Ferry Corsten, Planet Funk, Christian Green sau DJ Optick.

Petrecerea din această vară se va desfăşura pe data de 30 iulie. Ca şi în anii anteriori, iubitorii muzicii electronice vor petrece pe ritmuri… nebune, pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Numărul şi numele DJ-ilor care vor mixa la vară, dar şi alte detalii despre acest eveniment vor fi disponibile în curând. Speranţele fanilor sunt, însă, dintre cele mai optimiste, după ce, anul trecut, organizarea şi atmosfera mega-party-ului au fost apreciate la superlativ.