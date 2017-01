Sharon Stone are o relaţie cu Christian Slater

Cei doi actori americani erau bănuiţi de ceva vreme că petrec prea mult timp împreună, dar iată că inevitabilul s-a produs şi Sharon Stone şi Christian Slater au confirmat că au o relaţie. Aceştia chiar îşi vor petrece împreună şi sărbătorile.

Speculaţiile în legătură cu o eventuală relaţie între cele două vedete, care împart genericul filmului nominalizat la premiul Globul de Aur "Bobby", au apărut după ce Sharon Stone şi Christian Slater au participat împreună la o serie de evenimente mondene. Iniţial, cei doi au refuzat să confirme că sînt împreună.

Sharon Stone, în vîrstă de 48 de ani şi Christian Slater, cu 11 ani mai tînăr, au participat recent la o petrecere organizată de Dolce &Gabbana la Los Angeles unde au sosit împreună braţ la braţ pentru ca toată lumea să ştie că sînt un cuplu. Cei doi par în culmea fericirii, dar nimeni nu se aşteaptă la o relaţie pe termen lung. Faţă de mariajul precedent al actorului, presărat cu violenţe, Sharon Stone are o influenţă pozitivă asupra sa. Nu consumă alcool şi are trei copii adoptaţi, pe care Christian Slater şi i-a apropiat foarte mult. De altfel, acesta are la rîndul său doi copii în urma căsniciei de şase ani cu producătoarea de televiziune Ryan Haddon, un băiat de şapte ani şi o fetiţă de cinci ani.