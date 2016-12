Sharon Stone, de partea soldaţilor americani

Actriţa americană Sharon Stone a anunţat că va iniţia, în curând, un proiect personal şi va deschide pe Facebook o pagină ce militează pentru întoarcerea în ţară a trupelor americane. Site-ul, care se va numi We Welcome Home Our Troops, va fi un fel de platformă de comunicare ce va permite publicului să mulţumească trupelor americane pentru serviciile aduse ţării, dar va conţine şi diverse oferte de locuri de muncă şi va oferi carduri şi cupoane cu reduceri pentru militarii americani reveniţi la casele lor. Reveniţi din teatrul de operaţiuni militare, soldaţii americani suferă de stres posttraumatic şi ajung să fie marginalizaţi în societate, pentru că nu pot să se reintegreze. Veteranii americani se confruntă şi cu o rată mare de suiciduri.