Sharon Stone, internată la Milano

Actriţa americană Sharon Stone a fost internată din cauza unor migrene puternice, vineri, într-o clinică din Milano. Vedeta în vârstă de 54 de ani s-a plâns de o migrenă severă, după ce a asistat la prezentarea de modă susţinută de casa Fendi, în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Din fericire, artista şi-a revenit şi a putut să prezinte, sâmbătă, o gală de caritate la care au participat multe vedete, organizată pentru a strânge fonduri în beneficiul programelor de cercetare împotriva SIDA. Reprezentanţii organizaţiei AmfAR (The American Foundation for AIDS Research) au precizat într-un comunicat oficial: ”Sharon Stone a fost examinată de medici, care s-au asigurat că starea ei de sănătate este bună. Şi, la fel cum spunea chiar ea, nimic nu ar fi putut să o împiedice să participe la această gală”. La eveniment au fost prezenţi designerii italieni Silvia Venturini Fendi şi Roberto Cavalli, dar şi Lapo Elkann, moştenitorul familiei care deţine grupul Fiat. Intervenţiile muzicale au fost asigurate de DJ-ul Mark Ronson şi rapperul Theophilus London. Purtătoare de cuvânt a asociaţiei AmfAR, Sharon Stone şi-a construit o reputaţie solidă şi în afara industriei cinematografice de la Hollywood, participând la numeroase acţiuni de strângere de fonduri în scopuri caritabile. În ultimii ani, Sharon Stone a prezentat gala amFAR, fundaţia de caritate înfiinţată de Elizabeth Taylor, care luptă contra maladiei SIDA şi organizează acest eveniment în fiecare an, în timpul Festivalului de Film de la Cannes. Gala AmfAR de la Cannes reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente mondene din Europa şi reuneşte, în fiecare an, numeroase staruri internaţionale. În 2011, la gala AmfAR au fost strânşi peste şapte milioane de dolari. Sharon Stone promovează cauzele acestei fundaţii de 16 ani.

Sharon Stone s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate în 2001, când a suferit un anevrism cerebral, o hemoragie în creier care poate provoca un accident vascular cerebral, după ce acuzase o serie de migrene puternice.