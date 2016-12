Sheryl Crow are o tumoare cerebrală benignă

La şase ani după ce a reuşit să învingă cancerul mamar, cântăreaţa americană Sheryl Crow are o nouă problemă de sănătate, destul de gravă. Cântăreaţa, în vârstă de 50 de ani, a anunţat într-un interviu acordat publicaţiei ”Las Vegas Journal” că fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală benignă. Sheryl Crow s-a îngrijorat recent când a început să uite versurile pieselor sale, în timp ce se afla pe scenă. Cel mai jenant episod a avut loc în timpul unui concert din Florida, când a fost vizibil pentru spectatori că Sheryl Crow a uitat versurile piesei sale ”Soak Up the Sun”. ”Eram atât de îngrijorată pentru memoria mea, încât am făcut un RMN. Am descoperit că aveam o tumoare la creier”, a declarat artista. ”Apoi mi-am spus: Ai văzut? Ştiam eu că e o problemă”, a povestit cu multă sinceritate Sheryl Crow. ”Nu am vorbit cu nimeni despre aceste lucruri”, a adăugat vedeta, care a primit rezultatele acelei analize RMN în noiembrie 2011. ”Este însă o tumoare benignă, nu am motive de îngrijorare”, a adăugat Sheryl Crow.

Agentul de presă al cântăreţei a declarat pentru revista ”People” că Sheryl Crow este sănătoasă şi fericită. Tumoarea în cauză este un meningiom, o tumoare tipic benignă, care se dezvoltă din ţesuturile care acoperă creierul şi măduva spinală şi nu necesită o intervenţie chirurgicală. Sheryl Crow nu a precizat dacă urmează vreun tratament şi nu îşi va întrerupe activitatea profesională, fiind în plin turneu american. Totodată, Sheryl Crow a mai anunţat că a început să lucreze la cel de-al optulea album de studio.

În 2006, Sheryl Crow a anunţat că a fost diagnosticată cu cancer mamar, o coincidenţă dureroasă cu boala partenerului său de atunci, ciclistul american Lance Armstrong, care a supravieţuit cancerului testicular. Relaţia lor de trei ani nu a supravieţuit însă şi, în 2006, cei doi s-au despărţit. De atunci, Sheryl Crow a adoptat doi copii, dar aparent nu este implicată în nicio relaţie serioasă.