Sheryl Crow, în sprijinul victimelor

Cântăreaţa americană Sheryl Crow a anunţat că va scoate la licitaţie un automobil Mercedes vintage, pe care l-a cumpărat în anul 2005, pentru a strânge fonduri în favoarea victimelor din oraşul Joplin din statul Missouri, devastat recent de o tornadă. Cântăreaţa a donat deja automobilul Mercedes-Benz 190 SI Roadster, fabricat în anul 1959, casei de licitaţii Gooding & Co. Încasările obţinute vor fi utilizate pentru reconstrucţia şcolilor din acest oraş devastat de o tornadă în luna mai. „După tornada din Joplin, am vrut să ajut la reconstrucţia şcolilor dintr-un oraş atât de apropiat de locul unde eu am crescut, în Missouri. Sper că scoaterea la licitaţie a automobilului meu Mercedes-Benz 190 SI Roadster din 1959 va aduce fonduri suficiente pentru a reconstrui şcolile din această zonă”, a declarat artista americană. Automobilul, pe care Sheryl Crow l-a cumpărat în 2005, este evaluat de specialişti la o sumă cuprinsă între 50.000-100.000 de dolari. Licitaţia va avea loc în luna august. Oraşul Joplin din statul american Missouri a fost devastat de o tornadă pe 22 mai, care s-a soldat cu numeroase pagube materiale şi peste 120 de victime.