Shia Labeouf a făcut speculaţii financiare pe Wall Street

Shia Labeouf a câştigat, în două luni şi jumătate, suma de 300.000 de dolari din speculaţii financiare pe Wall Street, făcute din fonduri proprii, actorul american apelând la această metodă originală pentru a se pregăti cât mai bine pentru rolul din ”Wall Street 2 Money Never Sleeps / Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule”. Actorul, în vârstă de 24 de ani, a dorit să afle, în acest fel, cât mai multe lucruri despre tranzacţiile la bursă şi despre stilul de viaţă al brokerilor de pe Wall Street. ”Am acceptat acel rol, dar nu cunoşteam absolut nimic despre lumea finanţelor, aşa că a trebuit să învăţ totul de la zero. M-am dus la Schwab Investment Services şi le-am cerut să îmi arate toate etapele. Mi-am deschis din banii mei un cont de 20.000 de dolari şi am început să fac tranzacţii. Valoarea contului meu a crescut până la 300.000 de dolari, în două luni şi jumătate”, a explicat actorul american într-un interviu acordat publicaţiei britanice ”Daily Mail”. În ciuda recesiunii, starul francizei ”Transformers” a refuzat să îi critice pe bancherii americani: ”Indiferent de ceea ce spun oamenii, eu tot cred că există o parte bună în afacerile de pe Wall Street”.

În filmul ”Wall Street 2 Money Never Sleeps / Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule”, care a avut premiera americană pe 24 septembrie, Shia Labeouf interpretează rolul unui tânăr agent de bursă care se împrieteneşte cu legendarul Gordon Gekko, personajul interpretat de Michael Douglas. Filmul a ajuns pe prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări în primul weekend de la lansare de peste 19 milioane de dolari.