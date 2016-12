Shia LaBeouf a pledat „vinovat“

Actorul american Shia LaBeouf s-a prezentat ieri în fața unui judecător al instanței din Manhattan și a pledat „vinovat“ la acuzația de încălcarea ordinii publice, în urma incidentului petrecut la un teatru de pe Broadway. Tuns, frezat și la costum, actorul de 28 de ani s-a prezentat la tribunal alături de avocat și ar fi părut un îngeraș, dacă nu era barba stufoasă. Shia LaBeouf a decis să asculte de sfatul dat de avocatul său și, prin recunoașterea vinovăției sale în incidentul agresiv, scapă de închisoare. Va trebui să continue terapia pentru controlarea furiei încă trei luni și timp de alte șase luni trebuie să aibă o conduită excelentă în libertate supravegheată. Va trebui totodată să se prezinte personal la toate audierile cerute de instanță. Încălcarea ordinii publice nu este un delict criminal, așa că actorul nu va rămâne cu cazier, dacă se cumințește.

Pe 26 iunie, Shia LaBeouf și-a petrecut după-amiaza consumând din belșug cockteiluri margarita la un bar din Midtown, New York. A văzut și meciul de fotbal dintre Coreea de Sud și Belgia de la Campionatul Mondial de Fotbal, ceea ce se pare că l-a iritat nevoie mare. Ieșind din bar, s-a luat de un vagabond pe care l-a fugărit până ce a ajuns în fața Teatrului District de pe Broadway, unde se juca piesa „Cabaret“, avându-l pe Alan Cumming în rolul principal. Shia LaBeouf arăta complet răvășit și într-o stare de surescitare nervoasă, așa cum l-au surprins paparazzi la intrarea în teatru. Piesa a început și, la un moment dat, actorul i-a cerut ceva unui bărbat, fie o șapcă, fie o pungă cu mâncare, iar alte versiuni sunt că a început să fumeze în timpul spectacolului, cert este că acesta a făcut gălăgie nepermisă și a fost rugat de personal fie să se liniștească, fie să iasă afară. Cum nu a vrut sub nicio formă să asculte de niciunul dintre sfaturi, piesa a fost întreruptă și evacuarea vedetei s-a lăsat cu pumni, palme și înjurături ca-n filme. A fost nevoie de poliție pentru imobilizarea lui Shia LaBeouf, care i-a agresat verbal și pe agenți. Nici măcar în secția de poliție nu s-a potolit, ceea ce i-a atras acuzațiile oficiale.

Actorul și echipa sa de promovare au pus incidentul pe seama consumului de alcool, iar Shia LaBeouf a trecut pe la reabilitare. Incidentul din luna iunie de la New York nu este singura dovadă de comportament agresiv. Și la începutul anului a fost implicat într-o altercație într-un bar la Londra, iar în trecut a fost arestat la Los Angeles, pentru atac cu armă mortală, pentru că și-a amenințat vecinul. În 2005 a fost furios nevoie mare că vecinul său nu prea se pricepea la șofat și l-a făcut să aștepte în mașină câteva minute, până să poată să ajungă la garajul său. După ce a ajuns în sfârșit în casă, a luat un cuțit și s-a dus glonț la vecin, pe care l-a amenințat cu moartea. În plus, s-a ales cu acuzații de plagiat pentru că s-a inspirat din romanul grafic al desenatorului Daniel Clowes în realizarea scurtmetrajului său ”HowardCantour.com”, care îl avea ca protagonist pe Jim Gaffigan. Shia LaBeouf ”a uitat” să treacă numele desenatorului pe creația sa, ceea ce i-a atras acuzații de ”furt pe față” din partea editorului Eric Reynolds, care publică operele lui Daniel Clowes. Actorul s-a supărat atunci din nou pe lume, deși, potrivit echipei sale de promovare, și-a cerut scuze în mod oficial. Era atât de supărat încât s-a afișat pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Berlin cu o pungă de hârtie pe cap, anunțând că se retrage din viața publică, din cauza atacurilor la adresa integrității sale artistice. Numai de integritate artistică nu a dat dovadă, însă, într-un schimb violent de mesaje cu colegii săi Alex Baldwin și Tom Sturridge, alături de care trebuia să joace în piesa ”Orphans”, mesaje menite, de fapt, să explice de ce se retrage din proiect.