Shia LaBeouf, acuzat de plagiat

Shia LaBeouf se află în centrul unui scandal de plagiat, după ce scriitorul Daniel Clowes l-a acuzat pe starul american că s-a inspirat din volumul său de benzi desenate ”Justin M. Damiano”, apărut în 2007, pentru un scurtmetraj regizat de actor. Filmul, intitulat ”Howard Cantour”, care prezintă monologul interior al unui critic de film foarte iritat, a avut premiera în luna mai, la Festivalul de la Cannes, unde nimeni din public nu a remarcat faptul că personajele şi dialogurile proveneau direct din volumul scris de Daniel Clowes. Scurtmetrajul a avut premiera pe internet luni, iar internauţii au remarcat imediat acele asemănări frapante.

Jacqueline Cohen, director de publicitate şi promovare la Fantagraphics Books, editura cu care colaborează Daniel Clowes, spune că scurtmetrajul ”Howard Cantour” reprezintă ”un furt total al volumului „Justin M. Damiano“” şi că Shia LaBeouf nu l-a contactat niciodată pe scriitorul Daniel Clowes pentru a-i cere permisiunea să îi adapteze volumul pentru marele ecran. ”Nu a ştiut deloc că volumul său a fost plagiat până astăzi, când filmul a fost lansat pe platforma Vimeo”, a precizat Jacqueline Cohen. Întrucât vestea despre posibilul furt de proprietate intelectuală comis de Shia LaBeouf a început să circule cu mare viteză pe internet, scurtmetrajul a fost blocat de la difuzare pe platforma Vimeo. Site-ul HowardCantour.com, construit pentru a promova acest scurtmetraj, a fost închis pentru o vreme. Site-ul a fost ulterior redeschis şi prezintă, de această dată, doar un trailer pentru acel scurtmetraj.

Admiraţia actorului american pentru opera lui Daniel Clowes, ale cărui volume grafice au fost adaptate în filme precum ”Ghost World” din 1997 şi ”Art School Confidential” din 2006, datează de mai multă vreme. Shia LaBeouf a mai fost acuzat de plagiat în trecut, după ce a introdus pasaje dintr-un articol apărut în revista ”Esquire”, fără să citeze sursa, într-un e-mail pe care l-a trimis actorului Alec Baldwin, în perioada în care cei doi actori s-au certat destul de serios în timpul repetiţiilor de la spectacolul de teatru ”Orphans”, pus în scenă pe Broadway. Shia LaBeouf şi-a cerut iertare în faţa scriitorului Daniel Clowes, pe Twitter, din cauza acestor controverse, afirmând într-o serie de mesaje că încântarea şi naivitatea sa l-au făcut să uite să facă menţionările de rigoare. ”Copierea nu este o activitate creativă. În schimb, dacă te inspiri dintr-o idee a altei persoane pentru a produce ceva nou şi diferit reprezintă o activitate creativă. În încântarea şi naivitatea mea de regizor amator, m-am pierdut în procesul de creaţie şi am neglijat să fac menţionările de rigoare. Mă simt ruşinat de faptul că am uitat să îi acord credit lui Daniel Clowes pentru romanul său grafic ”Justin M. Damiano”, din care m-am inspirat. Am fost cu adevărat impresionat de cartea lui şi am ştiut că pe baza ei voi putea face un scurtmetraj pătrunzător şi relevant. Îmi cer iertare în faţa tuturor acelora care au presupus că eu am scris scenariul. Regret profund felul în care s-au derulat evenimentele şi vreau să îi spun lui Daniel Clowes că am cea mai mare admiraţie pentru operele sale”, a declarat actorul american.