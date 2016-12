Shia LaBeouf, arestat

Actorul Shia LaBeouf şi-a făcut un obicei din a se comporta groaznic şi apoi a-şi cere scuze. Cu un astfel de comportament a făcut-o din nou de oaie, joi seară, în timp ce asista la reprezentaţia spectacolului ”Cabaret”, în incinta Teatrului Studio 54 de pe Broadway. Potrivit declaraţiilor Poliţiei, actorul a fumat în incinta teatrului Studio 54 şi, fiind rugat să stingă ţigara de către personalul teatrului, a avut un comportament zgomotos şi turbulent, care a perturbat primul act al musicalului nominalizat la premiul Tony, cu Michelle Williams şi Alan Cumming în rolurile principale. Poliţia a fost chemată la faţa locului şi agenţii l-au încătuşat pe Shia LaBeouf şi l-au escortat la secţie. ”A avut mai degrabă un comportament dificil şi combativ din punct de vedere verbal şi, la un moment dat, paznicii l-au rugat să plece, iar el a refuzat. Atunci au chemat Poliţia şi el a fost reţinut şi arestat”, a precizat George Tsourovakas, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliţie din New York. Incidentul este destul de serios, pentru că împotriva actorului s-au formulat două capete de acuzare: tulburarea liniştii şi violarea proprietăţii.

Surse sub acoperirea anonimatului, citate de tabloidele de peste ocean, susţin că Shia LaBeouf era sub influenţa alcoolului în momentul în care a declanşat aceste probleme. Nu este prima dată când actorul, care are un temperament violent, provoacă probleme pentru că nu ştie să se comporte la băutură. Shia laBeouf a debutat la numai 14 ani şi se pare că faima şi averea căpătate la vârstă prea fragedă l-au debusolat, astfel încât, 14 ani mai târziu, încă nu se poate controla ca un om normal.