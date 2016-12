Shia LaBeouf, bătăuş la Londra

Shia LaBeouf a lovit cu capul un bărbat, joi seară, într-un bar londonez, după ce acesta a făcut nişte afirmaţii despre mama iubitei actorului. Actorul american, care are o relaţie cu Mia Goth, partenera lui din filmul ”Nymphomaniac”, a agresat un bărbat, lovindu-l cu capul, în barul Hobgoblin din cartierul New Cross, situat în sudul Londrei, conflictul fiind provocat, se pare, de afirmaţiile victimei privitoare la mama iubitei artistului. Într-o înregistrare video obţinută de site-ul TMZ.com, se aude cum o femeie îl strigă pe actor, încercând să îl calmeze. După ce LaBeouf a fost tras deoparte de cele două femei care îl însoţeau, una dintre ele i-a strigat victimei: ”Să nu mai fii sarcastic, n-o mai face pe deşteptul”.

Această altercaţie nu este primul conflict petrecut într-un bar londonez în care a fost implicat Shia LaBeouf. În 2012, acesta a fost prins într-o încăierare chiar în acelaşi bar, după ce un admirator i-a luat şapca de pe cap în timpul unei şedinţe foto cu fanii. În cursul zilei de luni, cu câteva zile înainte de altercaţie, Shia LaBeouf, implicat recent într-un scandal de plagiat, a postat pe platforma Twitter următorul mesaj: ”I am not famous anymore” (Nu mai sunt celebru). Mesajul a fost publicat după ce, la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminică, actorul Jim Carrey l-a ironizat pe actor: ”Să mori este uşor, dar să faci comedie este greu. Cred că Shia LaBeouf a spus acest lucru. Atât de tânăr şi atât de înţelept”.

Shia LaBeouf a devenit celebru după rolul din SF-ul ”Transformers” (2007), care s-a bucurat de un imens succes de casă. În anul următor, LaBeouf a fost distribuit în alte două pelicule cu încasări excepţionale - ”Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal” şi ”Eagle Eye”. Anul 2009 i-a adus din nou două roluri în filme cu succes de casă, ”Transformers: Răzbunarea celor învinşi” şi ”New York, I Love You”, iar în 2010 a jucat alături de Michael Douglas în ”Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule”. În prezent, poate fi văzut pe marile ecrane în drama ”Nymphomaniac”, de Lars von Trier.