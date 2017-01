Shia LaBeouf şi Brad Pitt - în sălbăticie, cu cortul

Actorul american Brad Pitt pare să nu aibă nicio problemă cu temperamentul sangvin al mai tânărului său coleg Shia LaBeouf. Colegi la filmările lungmetrajului „Fury”, cei doi se înţeleg deocamdată foarte bine, iar atmosfera este amicală. Acţiunea dramei „Fury” are loc spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, când cele cinci personaje principale, interpretate de Brad Pitt, Shia LaBeouf, Scott Eastwood (nimeni altul decât fiul lui Clint Eastwood), Logan Lerman şi Jon Bernthal, tanchişti americani, ajung în spatele liniilor inamice. Comandând un tanc Sherman, pe care l-au botezat „Fury“, ei trebuie să se facă nevăzuţi din calea armatei naziste, care se retrage în derivă. Regizorul David Ayer vrea ca actorii săi să-şi simtă complet şi până la epuizare personajele, aşa că i-a trimis cu cortul timp de trei zile, între 16 şi 19 septembrie, pentru a vedea pe propria piele condiţiile în care soldaţii din cel de-al Doilea Război Mondial au trăit. Aşa că nu a contat prea mult că are de-a face cu numele grele la Hollywood. Shia LaBeouf şi Brad Pitt, dar şi ceilalţi colegi au rămas în sălbăticie, fără telefoane mobile şi cu mijloace cazone. Au trebuit să îşi caute hrană şi apă şi să se încălzească noaptea, la temperaturi scăzute. Experienţa chiar i-a determinat pe cei cinci să se împrietenească, iar rezultatul pare să fie pe placul lui David Ayer, care nu are nicio zi de întârziere la filmări! Lungmetrajul va avea premiera în toamna anului viitor.