Shia LaBeouf umblă cu... punga în cap!

Actorul american Shia LaBeouf a pozat din nou cu o pungă de hârtie pe cap - pe care era scris mesajul ”I am not famous anymore” („Nu mai sunt celebru”) - fără să vorbească, în cadrul unui proiect artistic ce a avut loc marţi, la Los Angeles. Actorul în vârstă de 27 de ani a purtat pentru prima dată acea pungă din hârtie maro cu găuri în dreptul ochilor duminică seară, pe covorul roşu, cu ocazia premierei necenzurate a lungmetrajului ”Nymphomaniac: Volume 1”, de Lars von Trier, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Shia LaBeouf, starul primelor trei filme din franciza ”Transformers”, a folosit aceeaşi pungă în timpul instalaţiei sale artistice, intitulată #IAMSORRY, expusă până duminică la o galerie din Los Angeles. Vizitatorii expoziţiei sunt întâmpinaţi fiecare de o femeie aflată în spatele unei mese pe care se află diverse obiecte care au legătură cu viaţa şi cariera lui Shia LaBeouf. Printre aceste obiecte se află un bici folosit în filmul ”Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull”, mai multe jucării folosite în seria ”Transformers”, o sticlă de whiskey Jack Daniels, un cleşte, o chitară hawaiană (ukulele) roz, apă de colonie Brut, un buchet de margarete şi un volum de benzi desenate al lui Daniel Clowes. După ce alege un obiect de pe masă, vizitatorul este însoţit într-o cameră separată de o cortină, în care Shia stă în spatele unei mici mese din lemn, purtând costum şi deja celebra pungă de hârtie pe cap. Instalaţia artistică a lui Shia a fost asemănată cu reprezentaţia artistică The Artist Is Present a celebrei Marina Abramovic, cu ocazia unei retrospective ce îi era dedicată în 2010 la Museum of Modern Art din New York.