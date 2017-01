Show aerian marca Thunderbirds

Constănţenii şi turiştii aflaţi pe litoralul românesc vor putea asista la un spectacol incendiar de acrobaţie aeriană, oferit de renumita escadrilă aeriană de demonstraţie a Forţelor Aeriene ale SUA, Thunderbirds. Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” (AIMK) Constanţa va găzdui, pe 8 iunie, show-ul aerian al anului „Constanţa Air Show 2011 - Thunder over The Black Sea”, organizat în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării şi cu autorităţile locale. „Iniţial, escadrila Thunderbirds alesese ca loc de desfăşurare a spectacolului aeroportul Băneasa din Bucureşti. Din fericire, am reuşit să-i convingem să vină la AIMK”, a declarat reprezentantul AIMK, Adrian Jiga. Principalul motiv pentru care americanii au lăsat baltă Bucureştiul, alegând Constanţa, a fost legat de infrastructura mai bună de la AIMK, comparativ cu aeroportul Băneasa sau cu cel din Sibiu (o altă posibilă destinaţie): pista, platforma aeroportului şi spaţiul destinat publicului sunt corespunzătoare cu cerinţele escadrilei.

SPECTACOL GRATUIT. „Trebuie să menţionăm faptul că, pentru spectacolul pe care îl vor susţine, Thunderbirds nu au cerut niciun ban, fiind oferit gratuit constănţenilor şi turiştilor”, a precizat Adrian Jiga. Spectacolul oferit de elita aviaţiei americane va fi precedat, pe 7 iunie, de o paradă organizată de Asociaţia Litoral în Constanţa şi Mamaia. Printre participanţii la acest eveniment se vor număra şi Clubul Vehiculelor de Epocă şi Clubul de motociclişti Seawolves. De asemenea, tot pe 7 iunie, ofiţerii americani din cadrul Thunderbirds se vor întâlni cu aproximativ 40 de elevi din liceele constănţene, care vor putea urmări zborul de antrenament al escadrilei. „Este remarcabil gestul membrilor Thunderbirds, care au decis să susţină acest spectacol gratuit, cu scopul de a ne ajuta la promovarea litoralului românesc ca destinaţie turistică atât pe plan naţional cât şi internaţional”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin.

EXPOZIŢII STATICE. Ea a adăugat că organizarea acestui eveniment în zona Litoralului, la începutul sezonului estival 2011, deschide seria de evenimente speciale de care turiştii români şi străini vor beneficia pe parcursul acestei veri. Intrarea va fi gratuită, participanţii putând urmări demonstraţii aeriene şi expoziţii statice de aeronave din partea Forţelor Aeriene Române, Aeroclubului Român şi Agenţiei de Paraşutism. Transportul participanţilor către şi de la AIMK va fi organizat, gratuit, de asociaţia Litoral, cu sprijinul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa.