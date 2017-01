Show Alex Velea, la Murfatlar

După Inna, Andreea Bănică, Akcent sau Alexandra Stan, Alex Velea promite să devină, la rândul lui, unul dintre artiştii în vogă pe plan internaţional. O veste bună pentru tinerii din Murfatlar: solistul va concerta, vineri, de la ora 22.00, cu ocazia deschiderii clubului Summer Shine (zona I.A.S.). Va putea fi ascultat live şi unul din hit-urile sale din vara anului trecut, „Don\'t Say It\'s Over”, care a trecut deja graniţele ţării, putând fi auzit în 10 ţări printre care: Belgia, Luxemburg, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Polonia, Ucraina sau Israel. „Don\'t Say It\'s Over”, „One Shot”, „Secret” şi alte piese care vor influenţa, cu siguranţă, muzica de club internaţională, vor fi incluse pe cel de-al doilea album al cântăreţului şi vor face senzaţie în clubul amintit.

Noul material discografic al lui Alex Velea va fi produs, ca şi până acum, de Smiley şi echipa de la Hahaha Production, urmând să fie lansat în această vară, împreună cu un nou single. Cea mai recentă piesă semnată de cântăreţul amintit, „One Shot\', a cucerit cu acordurile sale funky fresh publicul din România, urcând rapid în topurile radio. Videoclipul său este o producţie cu adevărat impresionantă, care se desfăşoară într-un decor post-apocaliptic, spunând povestea în imagini a unei iubiri emoţionante.