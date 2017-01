Sîmbătă seară, clubul constănţean "Doors" a găzduit un concert live, în care muzica de calitate a fost în prim-plan. Recitalul de excepţie a fost susţinut de trupa "Kumm", fiind prilejuit de lansarea noului album al grupului, intitulat "Different Parties", o combinaţie incitantă între stiluri muzicale diferite precum jazz, etno, progresive şi sunete alternative. Prestaţia live a celor şase componeţi ai trupei - Cătălin Mocan (voce, chitară acustică), Eugen Nuţescu (chitară, voce, muzicuţă), Mihai Iordache (saxofon alto, tenor şi bariton), Andras Kovacs (keyboards, groove machine), Ioan Pascu (bass) şi Dominic Csergo (tobe, percuţie) a ridicat, încă de la primele piese, publicul în picioare, care a aplaudat îndelung. Melodii ca "Butterfly", "Someone else's eye", "Bară bară, gol gol", chiar şi "Different Parties", încă necunoscută publicului, au fost cîntate, la unison, de o parte şi de alta a scenei. "Nu pot să spun că ascult numai rock, dar mi se pare o trupă extraordinară! Băieţii ştiu să cînte, să dialogheze cu publicul, dar şi să facă show", a mărturisit Maria Barbu, o tînără constănţeancă.

"Kumm" a participat la numeroase festivaluri internaţionale, dar a susţinut şi cîteva turnee în străinătate, în ţări precum Germania şi Italia. Mai mult, trupa "Kumm" a realizat şi muzica unor piese de teatru: "Apocalipsa după Marta", "Pîine, orbi şi saxofoane", "Terra Incognita". După ce, în toamna anului 2005, trupa s-a hotărît să se despartă de solistul vocal Dan Byron, în ianuarie 2006, formaţia şi-a reluat activitatea, avîndu-l ca solist pe Cătălin Mocan, actor de profesie, dar şi pe solistul trupei "Persona". În noua formulă, "Kumm" a realizat albumul "Different Parties", primul extras pe single fiind piesa "Evil Eye".