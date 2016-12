Show de sezon cu Radu Mazăre

Dacă un “clasic în viaţă” al politicii româneşti spunea demult că „Iarna nu-i ca vara”, primarul Constanţei, Radu Mazăre, ţine să demonstreze contrariul, cel puţin când vine vorba despre distracţie, aflându-se în mijlocul tinerilor indiferent de anotimp. Nonconformistul primar, un împătimit al sporturilor extreme, şi-a etalat, vineri seară, la patinoarul de la Palatul Copiilor, calităţile de patinator, alături de numeroşi tineri care l-au privit admirativ sau chiar cu puţină invidie şi l-au solicitat pentru poze. Primarul a venit însoţit de fratele său, Mihai Mazăre, și a așteptat câteva minute o domnişoară blondă, cu care avea o... întâlnire pe patine.

„La patinat nu sunt profesor, dar mă descurc… La schi sunt profesor! Nu suntem un oraş de mari patinatori, aşa că pot spune că stau bine şi la acest capitol. Aş fi plecat la schi în weekend, dar aştept să mă cheme cei de la Bucureşti, din partid. Poate n-or să mă cheme şi o să-mi pară rău că nu am plecat la munte. N-am mai patinat de un an; este prima dată când patinez iarna asta”, a spus Mazăre după primul tur pe gheaţă.

„ŞI LA PATINOAR, CA ŞI ÎN POLITICĂ, MAI CADE OMUL” Întrebat dacă a căzut vreodată la patinoar, primarul a răspuns în stilu-i caracteristic: „Şi la patinoar, ca şi în politică, mai cade omul... între scaune, ca şi la gagici... te mai refuză câte una”. Tot sub formă de glumă, Mazăre a spus că, dacă Traian Băsescu nu îl nominalizează pe Victor Ponta prim-ministru, se lasă de gagici, iar dacă ar fi să patineze cu cineva din politică, ar alege din rândurile tineretului social-democrat. „Am eu pe cineva în minte de la Craiova, de când am fost în vizită la Olguţa Vasilescu, dar nu o cunoaşteţi. Nu mă interesează să patinez cu nimeni de la PDL... Nici cu Elena Udrea! V-am mai spus că nu e genul meu! Am văzut că, de când e în opoziţie, s-a mai îngrăşat... în opoziţie e gheaţa subţire, aşa că o să slăbească... Peste patru ani va fi top model, mai ales după ce va trece puţin pe la procurori, pe la DNA”, a mai adăugat, amuzat, primarul.

Radu Mazăre a făcut show şi pe gheaţă, patinând cu spatele şi făcând slalom în viteză printre tineri, iar în momentul în care l-a observat pe gheaţă pe cel mai tânăr dintre patinatori, un băieţel de şase ani, l-a ridicat de jos, a patinat cu el de mână şi i-a oferit minute bune de lecţii de patinaj. „Am patinat cu Mazăre... primarul! Se descurcă mai bine ca mine. M-a învăţat cum să tai gheaţa”, a spus, încântat, Vlăduţ Ioan Talpeş.

În această sâmbătă, la ora 14.00, primarul va inaugura şi patinoarul de la City Park Mall, însoţit de mai multe fete frumoase.