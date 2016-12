Show de zile mari în All Star Game-ul baschetului constănțean

Sala Sporturilor din Constanța a găzduit sâmbătă seară tradiționalul All Star Game al echipelor din Liga de Baschet Amator Constanța (LBAC), ajuns la a treia ediție. Cele două formații au inclus cei mai valoroși jucători din LBAC, printre care câțiva componenți ai echipei BC Athletic Constanța (Liță, Mihai și Trandafir) plus antrenorul principal Alexandru Olteanu, dar și invitatul special pentru competiția de slam-dunk, americanul Richard McCalop, care joacă în Liga 1 la Cuza Sport Brăila, iar sâmbătă a evoluat câte o repriză la fiecare echipă. Meciul s-a încheiat cu o victorie la limită, scor 103-101 (26-24, 29-20, 26-28, 22-29), a „Delfinilor“ (Dolphins) în fața „Pescărușilor“ (Seagulls).

Marcatori:

Delfinii: Richard McCalop 28, Marian Șerban 14, Andrei Cîrlioru 11, Radu Nicola 10, Vlad Mihai 9 (3x3), Alexandru Liță 8, Traian Ciubotă 8, Bogdan Stăruială 6, Alexandru Olteanu 5 (1x3), Alin Brătianu 2, Mihai Gheorghiade 2.

Pescărușii: Richard McCalop 37 (3x3), Dan Butnaru 9 (1x3), Adrian Trandafir 9 (3x3), Ion Neagu 9 (1x3), Robert Solomon 8, Vlad Adam 6, Costin Gîrbă 6, Claudiu Filip 5, Radu Popescu 5 (1x3), Bogdan Călin 5 (1x3), Arnold Moldovan 2.

Show-ul din All Star Game a fost precedat de un concurs de aruncări de trei puncte, de un meci între persoane cu dizabilități, de un meci de copii și de alte concursuri pentru spectatori. Publicul a gustat din plin evenimentul prezentat de cântăreața Alexandra Stan și nu a ezitat să facă donații pentru Asociația Little People România, care se ocupă de ajutorarea adolescenților și tinerilor adulți afectați de cancer. De asemenea, acțiunea „Vino cu o jucărie și fă o bucurie!” și-a atins negreșit scopul, constănțenii aducând la Sala Sporturilor un număr de jucării mult peste anul trecut și... mult peste așteptările organizatorilor!

„A fost un spectacol excelent, pe care publicul l-a gustat din plin. M-am uitat în această dimineață (n.r. - duminică) pe poze și am văzut că toată lumea avea zâmbetul de buze, ceea ce înseamnă că noi ne-am făcut bine treaba. Americanul a contribuit din plin la spectacol și cred că a fost sarea și piperul de care Constanța avea nevoie în aceste momente, la capitolul baschet. Cele două proiecte caritabile au ieșit foarte bine. Am strâns foarte multe jucării, vreo zece saci, pe care le vom împărți copiilor, dar și fundația Little People România și-a atins obiectivele. Publicul constănțean a arătat că are suflet”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic.

„Americanul a făcut spectacol, mai ales la capitolul slam-dunk, dar el a fost numai unul dintre cei care au făcut spectacol. Seara în sine a fost o reușită, cred că au fost cam 1.000 de oameni în tribune, care au putut vedea dans, concursuri, baschet-spectacol. Au fost toate ingredientele unui adevărat All Star Game al baschetului constănțean. Copiii erau foarte entuziasmați și mă bucur că reușim să-i atragem în sala de baschet și să-i ferim de alte tentații. S-au strâns foarte multe jucării pe care le vom dona ulterior. Fundația Little People, care a fost alături de noi, a strâns și ea o sumă bunicică din donațiile spectatorilor constănțeni”, a declarat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic.

