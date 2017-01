Show electrizant „Judas Priest”, la B\'Estfest Aftershock

Trupa heavy metal „Judas Priest” a susţinut, vineri seară, primul concert în România, la B\'Estfest Aftershock şi a extaziat publicul de 10.000 de oameni cu piese consacrate şi atitudinea de „Zei ai Metalului\", într-un decor specific, cu trimitere la elemente mitologice. După succesul înregistrat anul trecut, cu Marilyn Manson şi Alice Cooper, organizatorii B\'Estfest-ului s-au gîndit să lanseze o seară dedicată exclusiv iubitorilor muzicii rock, aducînd, pe scena din parcarea B de la Romexpo, cinci trupe.

De la ora 15.30, intrarea publicului a fost permisă în incinta parcării, marea majoritate a celor prezenţi adăpostindu-se sub cortul special amenajat la una din cele 20 de mese de lemn, savurînd o bere şi gustînd mici. Prima trupă care a înfruntat pe scenă lumina insuportabilă a soarelui, la ora 16.00, a fost „Wisdom”. Cu o sonorizare defectuoasă şi cu o stăpînire slabă a instrumentelor şi a vocii, a fost greu pentru fanii din faţă să înţeleagă ce li se cîntă. Cei cinci membri au fost susţinuţi de zece fani veniţi tocmai din Ungaria, ţara natală, care agitau steagul naţional şi fredonau versurile.

La ora 17.00, au urcat pe scenă românii de la „Thunderstorm”. Aici sunetul a fost mult mai bun, iar publicul mult mai implicat. Formaţia au cîntat în jur de opt piese atît de pe albumele în limba engleză, cît şi de pe cele în limba română.

La ora 18.15, scena era aranjată pentru a găzdui prima trupă cunoscută de publicul larg, „Ross the Boss”. Peste 20 de minute, formaţia a apărut în forţă pe scenă, delectînd publicul, după o strategie bine gîndită, de încălzire cu piese de pe noul album „New Metal Leader\" şi apoi cu hituri ale binecunoscutei trupei de heavy metal, „Manowar”.

În jurul orei 20.00, spectacolul se simţea mult mai apăsător, fanii intuind apropierea de „Zeii Metalului\". „Primal Fear”, cu mult aplomb, a invadat scena. Germanii de la a treia trupă de power metal din seara de vineri au avut un unghi diferit de abordare a genului, cu vocalize complexe şi compoziţii instrumentale solide.

În jurul orei 22.00, scena era pregătită să găzduiască una dintre cele mai mari trupe heavy metal din lume. Cu un aranjament care făcea trimitere la subiecte mitologice, cu semnul tridentului în stînga şi dreapta scenei, cu scări roşiatice ca în infern şi cu desene tribale pe uşa culisantă din centru, întreaga atmosferă începuse să devină tensionată pentru mulţimea ajunsă la aprox. 10.000 de oameni. Pe tot parcursul concertului, membrii trupei „Judas Priest” au pozat în zei, duri şi necruţători, afişînd o răceală menită să pună în evidenţă măiestria lor ca instrumentişti şi talentul de actori ai unor scene demonice. Rob Halford a fost cel mai important personaj al serii, schimbînd în jur de cinci vestimentaţii, toate compuse din piele şi ţinte. S-au cîntat piese foarte cunoscute, precum „Breaking the Law\", „Painkiller\", „Electric Eye\", „Angel\", „Devil\'s Child\" sau „Fighting the Darkness\", Judas mizînd pe puterea acestora pentru a crea un spectacol captivant şi energic. La bis, Rob Halford a ieşit din uşile culisante, într-o linişte deplină, ambalînd motorul unei motociclete Harley Davidson, complet argintie, pe ritmurile piesei de nonconformist heavy metal „Hell Bent for Leather\". Publicul a fost ţinut cu sufletul la gură, neştiind ce i se pregăteşte de la piesă la piesă, fiind luat constant prin surprindere. La plecare încă nu dispăruse efectul „Judas Priest”, mulţimea povestind încîntată cît de neaşteptat de bine organizat a fost acest eveniment.