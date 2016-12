Show exploziv al trupei Bon Jovi

Celebra trupă americană Bon Jovi a susţinut, duminică seară, un show exploziv în Piaţa Constituţiei din Capitală, în faţa a peste 50.000 de fani, care, timp de aproximativ trei ore, au cântat alături de idolii rock piese precum \"Livin\' On a Prayer\", \"Bad Medicine\", \"It\'s My Life\" sau \"Blaze of Glory\". Concertul a început în jurul orei 20.00, mulţi dintre spectatori fiind sosiţi cu multe ore înainte de începerea spectacolului.

„Bună seara, România! Bună seara, Bucureşti! Fraţii şi surorile mele, vreau să fiţi alături de mine în această minunată seară şi să-mi arătaţi de ce sunteţi în stare\", a fost salutul lui Jon Bon Jovi, care a apărut pe scenă îmbrăcat intr-o cămaşă bleu şi în pantaloni negri. După piesa de deschidere, \"Raise Your Hands\", au urmat multe alte hituri ale legendarei trupe rock, precum \"Blaze of Glory\", \"Livin\' On a Prayer\" sau \"It\'s My Life\".

„Am venit aici şi am dat drumul la căldură\", a răsunat Jon Bon Jovi, după prima oră de spectacol, când, din cauza temperaturii ridicate, s-a dezbrăcat de cămaşă şi a rămas doar într-un maieu negru.

• Jon Bon Jovi a cântat purtând drapelul României pe umeri • Unul dintre momentele încărcate de emoţie ale concertului a fost când un fan i-a dat artistului un tricolor, pe care Jon Bon Jovi l-a purtat pe umeri în aplauzele fanilor. De asemenea, starul rock le-a dăruit spectatorilor pene de chitară, aceştia răsplătindu-l şi cântând alături de el \"Happy Birthday\" pentru chitaristul trupei, Richie Sambora, care şi-a serbat ziua de naştere la Bucureşti.

La insistenţele publicului, Jon Bon Jovi a revenit de două ori pe scenă şi a mai interpretat alte câteva piese, printre care \"Blood on Blood\", \"These Days\", dar şi un cover după o piesă Beatles, \"Twist and Shout\".

În timpul concertului, Bon Jovi a folosit 12 chitare din cele 21 aduse special pentru show-ul din România.

Trupa Bon Jovi a concertat pe o scenă de 54 de metri lăţime şi 25 de metri adâncime, puterea instalaţiei de sunet depăşind 15.000 de waţi. Pe scenă a existat un ecran cu o lăţime de aproximativ 40 de metri, înscris în arcul acesteia.

În deschiderea concertului celebrei formaţii au cântat trupele româneşti, QuantiQ şi Stillborn.

În prezent, Bon Jovi se află în plin turneu mondial, „The Circle\" fiind seria de concerte cu cele mai mari încasări din 2010, potrivit revistei Billboard. Concertul din România a fost produs de East European Entertainment şi D&D Entertainment, în colaborare cu Marcel Avram.