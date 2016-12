Show exploziv de dansuri caucaziane, la Constanţa

Constănţenii avizi de cultură şi divertisment, iubitori ai spectacolelor de calitate, vor putea urmări, în toamna acestui an, cel mai exploziv şi mai reprezentativ show de dansuri caucaziene, „Samaia - The Georgian Legend”. Compania artistică The Georgian Legend a pregătit o surpriză de proporţii publicului din România, urmînd să susţină cu acest spectacol de muzică şi dans, inspirat din bogata sursă a culturii georgiene, un amplu turneu naţional, care se va deschide pe 5 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Dansatorii şi muzicienii georgieni, care au cucerit publicul din întreaga lume, vor traversa, în perioada 5 – 18 noiembrie, 12 dintre cele mai importante oraşe ale ţării, spectacolul de la Constanţa fiind urmat de alte reprezentaţii la: Brăila (6 noiembrie), Galaţi (7 noiembrie), Iaşi (8 noiembrie), Suceava (9 noiembrie), Cluj Napoca (11 noiembrie), Timişoara (12 noiembrie), Alba Iulia (13 noiembrie), Braşov (14 noiembrie), Ploieşti (15 noiembrie), Craiova (17 noiembrie). Show-ul din capitală va avea loc pe 18 noiembrie, la Sala Palatului.

„Samaia” este un spectacol cu muzică live, în care pot fi admiraţi interpreţi de cel mai înalt nivel artistic, costume speciale, dar şi dansatori senzaţionali ce îmbină, într-un mod unic, paşii de dans specifici muzicii georgiene cu cele mai dificile elemente de acrobaţie sau cu fascinante lupte cu săbii. „Samaia” este o poveste alegorică a luptei eterne dintre bine şi rău, o poveste despre războaie şi victorii, despre dragoste şi ură, dar şi despre mîndria şi vitejia poporului georgian. Scenariul cuprinde o mulţime de legende exprimate prin dans, muzică şi cîntece. Reprezentaţia muzicală ajunge în centrul inimilor, provocînd o explozie reală de emoţii. Spectatorii vor simţi tristeţea şi bucuria, vor plînge sau vor rîde împreună cu aceşti artişti ce provin parcă din cele mai vechi timpuri. Aceştia spun că dansul georgian reprezintă oglinda în care se reflectă forme variate ale vieţii. Coregrafia senzaţională sugerează evenimente reale precum: doi îndrăgostiţi întîlnindu-se în secret la poalele munţilor caucazieni, celebrarea unei căsătorii, prăbuşirea unei fortăreţe sau tineri ce se antrenează pentru luptele cu săbii. Nu lipsesc duelurile, cursele de cai, balerinii şi nici femeile fermecătoare şi graţioase din Caucaz.

Protagoniştii acestui spectacol sînt recunoscuţi pe toate continentele, reprezentaţiile lor ridicînd, de fiecare dată, publicul în picioare şi primind aplauze îndelungi. Georgian Legend concurează cu cele mai renumite show-uri de balet contemporan din lume. Pentru punerea în scenă a producţiei muzical-coregrafice „Samaia”, fondatorul şi producătorul artistic Pascal Jourdan, un adevărat fan al culturii georgiene, s-a dedicat în totalitate, selectînd cu atenţie cîntecele şi dansurile astfel încît să ajungă cu uşurinţă la inimile a milioane de spectatori.

Biletele pentru spectacolele din România se vor pune în vînzare începînd cu 1 septembrie, mai multe informaţii putînd fi accesate de pe site-urile www.blt.ro, www.bilete.ro, www.ticketstore.ro şi www.vreaubilet.ro.