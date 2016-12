Show incendiar Guess Who, Spike şi Agresiv

Guess Who, interpretul cunoscutei piese „Locul potrivit”, începe alături de Spike, la Constanţa, un nou turneu naţional intitulat „Tu-R\", de promovare a noului album intitulat „Probe audio”. Startul acestui maraton în ritmuri de hip-hop va fi dat chiar în această seară, în clubul constănţean Wish. Cu peste 60.000 de albume vândute şi milioane de accesări ale pieselor în mediul online, cei doi rap-eri au programate show-uri în peste 20 de oraşe ale ţării, printre care: Brăila, Roman, Botoşani, Suceava, Craiova, Piteşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Focşani, Arad, Timişoara. Periplul pe scenele cluburilor româneşti va dura până la sfârşitul lunii viitoare. Pe site-ul www.tu-r.ro, cântăreţii au creat un blog care are ca scop informarea fanilor cu privire la toate elementele organizatorice legate de turneu, dar şi pentru a-şi împărtăşi impresiile legate de publicul prezent la evenimente. Un nou single al celor doi urmează sa fie lansat în luna aprilie. De asemenea, fostul membru al trupei Anonim împreună cu Spike vor lansa şi noile tricouri inscripţionate adresate fanilor. Pasionaţii acestui gen îl vor putea urmări pe Guess Who pe 21 februarie, de la ora 13.00, la MTV Euro Top 20. De remarcat este şi faptul că scena va fi „încălzită” diseară, în club Wish, şi de trupa Agresiv. Fetele beneficiază de intrare gratuită.