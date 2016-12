Show incendiar la deschiderea unui nou club

Producătorul şi prezentatorul emisiunii TV de divertisment „Răi da’ buni” Mihai Morar şi asistenta sa, Marina Dina, vor fi gazdele unui show incendiar prilejuit de apariţia unui nou club în peisajul constănţean: The Bank by Bellagio. Acesta se află situat „strategic”, chiar în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor. În programul evenimentului care se va desfăşura sub deviza „Simply the Best”, vineri seară, după ora 23.00, este inclusă şi o prezentare de modă unde cei prezenţi vor avea ocazia să aprecieze ultimele noutăţi în domeniu.