Show incendiar „Soulfly”

Trupa heavy metal „Soulfly” a concertat, luni seară, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în faţa a aprox. 3.000 de fani entuziaşti, care au cîntat alături de idolii lor timp de mai bine de o oră şi jumătate. Concertul trupei „Soulfly” de la Bucureşti, care a făcut parte din turneul european al grupului, a fost deschis de trupa autohtonă „Truda”, urmată apoi de formaţia „Incite”, condusă de fiul vitreg al lui Max Cavalera, liderul „Soulfly”.

Deşi la 20.00, ora la care era anunţată începerea concertului, la Sala Polivalentă îşi făcuseră apariţia doar cîteva sute de fani, pînă la intrarea în scenă a trupei din Statele Unite ale Americii, în sală se adunaseră mai bine de 3.000 de oameni, care au afişat steaguri ale Braziliei (ţara natală a lui Cavalera), creste colorate şi tricouri cu „Sepultura” şi „Soulfly.

Încă de la primele acorduri ale trupei „Soulfly”, cei prezenţi la Sala Polivalentă au început să cînte şi să fluiere. Odată urcat pe scenă, Cavalera a salutat în primul rînd publicul - „Ce face România?” -, dînd apoi startul primei melodii, „Blood, Fire, War, Hate”. Printre piesele intrepretate de „Soulfy” la Bucureşti s-au numărat „Back To The Primitive”, „Roots, Bloody Roots”, „Doom”, „Bring It”, „Babylon” sau „Eye For An Eye”. La jumătatea concertului, pe scenă au fost aduse trei tobe, Max Cavalera urcîndu-l pe unul dintre fanii din primele rînduri pe scenă pentru a cînta alături de „Soulfly”.

După aprox. o oră de concert, „Soulfly” s-au retras de pe scenă şi s-au întors după cîteva minute pentru un bis, în aplauzele şi ţipetele publicului. Pentru ultima piesă din concert, Max Cavalera a îmbrăcat un tricou al naţionalei de fotbal a României, avînd un steag al ţării noastre înfăşurat la gît. Concertul s-a încheiat în aplauzele publicului, cu un solo al instrumentiştilor.

„Soulfly” este o trupă heavy metal, care s-a înfiinţat în anul 1997, în Arizona. Fondatorul trupei este Max Cavalera, care a înfiinţat „Soulfly” după ce a părăsit trupa „Sepultura”, în 1996. Pînă în prezent, „Soulfly” a lansat şase albume de studio, printre care se numără „Soulfly” (1998), „Primitive” (2000) şi „Conquer” (2008).

Concertul din România a fost inclus în cea de-a doua parte a turneului „Soulfly European Conquer Tour”, care a debutat la 28 ianuarie, la Stuttgart, în Germania. „Soulfly” a mai concertat în România, la Bucureşti, în 2004, şi la Timişoara, în 2006.