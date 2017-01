Show inedit cu Nigel Kennedy şi Damian Drăghici

Rebelul violonist Nigel Kennedy şi naistul Damian Drăghici vor concerta, pe data de 8 mai, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în cadrul evenimentului intitulat \"Classical Meets Jazz”. Cei doi artişti vor cânta împreună pentru publicul autohton, într-un dialog inedit între muzica clasică şi jazz, între vioară şi nai, între registrul internaţional şi muzica românească. Nu vor lipsi din spectacol nici momentele speciale: fragmente din George Enescu, Maria Tănase, Grigoraş Dinicu, Fănică Luca sau Georges Boulanger.

\"Classical Meets Jazz” se desfăşoară sub auspiciile Zilei Europei, la doar şase luni după show-ul \"Jazz in the City”, prin care Damian Drăghici a prezentat publicului român naiul în muzica jazz, alături de artişti de talie mondială precum Diane Schuur sau Eddie Daniels, precum şi la doi ani după închiderea proiectului \"Damian & Brothers”. Biletele pentru acest concert vor fi puse în vânzare începând de astăzi, în reţeaua Eventim sau online, pe bestmusic.ro