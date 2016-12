Show marca HCM

HCM Constanţa a dat recital ieri, la Sala Sporturilor, în meciul cu Steaua Bucureşti, din etapa a 19-a a Ligii Naţionale, câştigat cu 48-23 (20-9). În faţa unei formaţii din care nu a mai rămas decât numele, campioana a obţinut cea mai categorică victorie din această stagiune, la capătul unei partide în care spectatorii prezenţi în tribune au aplaudat în multe momente realizările echipei favorite. Diferenţa uriaşă de valoare s-a cunoscut din primele minute, HCM conducând, fără să forţeze, cu 9-2, în min. 16, pentru ca după primele 30 de minute tabela să indice 20-9 pentru campioana României. Partea secundă a fost şi cea mai frumoasă a meciului, Toma, Stavrositu, Csepreghi, Şimicu sau Criciotoiu reuşind multe goluri spectaculoase. Scorul a început să ia proporţii, diferenţa maximă înregistrându-se în min. 58, 48-21. S-a încheiat 48-23 pentru HCM, care obţine alte două puncte importante în lupta pentru titlu.

„Sunt mulţumit de rezultat, de faptul că am putut rula întreg lotul, cu excepţia lui Alexandru Stamate, care a acuzat unele dureri şi nu am vrut să-l forţăm. Sunt mulţumit şi că s-au primit puţine goluri. Un meci uşor, în care nu s-a pus problema câştigătorului“, a spus la final antrenorul principal al HCM-ului, Constantin Ştefan. „Am amintiri plăcute din cei trei ani în care am evoluat la Steaua, dar echipa de astăzi (n.r. - duminică) este departe de ceea ce înseamnă Steaua. Pentru noi principalul obiectiv era să nu ne accidentăm, pentru că urmează şi alte partide. Este un nou pas în dorinţa noastră de a câştiga campionatul fără înfrângere. Steaua rămâne însă un brand chiar dacă este pe ultimul loc. Suntem bucuroşi că lumea a venit şi ne-a susţinut. Suntem totuşi campioana ţării“, a precizat centrul Marius Stavrositu.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (22 intervenţii salvatoare, 2x7m), Criciotoiu 8g, Csepreghi şi Şimicu - câte 6g, Toma 5g, Irimescu 4g, Sadoveac 4g (1x7m), Novanc, Stavrositu, Buricea şi Angelovski - câte 3g, Sabou 3g (2x7m), Ghionea şi Onyejekwe. De la Steaua s-au remarcat portarul Adrian Tenghea (19 ani - 13 intervenţii) şi interul dreapta Alexandru Cioban - 6g.

Celelalte rezultate ale etapei: Bucovina Suceava - Dinamo Călăraşi 40-28, Ştiinţa Bacău - HC Odorhei 37-31, CSM Ploieşti - U. Cluj 25-27, Poli Timişoara - CS Caraş Severin 18-22, CSM Satu Mare - Potaissa Turda 29-33, Pandurii Tg. Jiu - CSM Bucureşti 30-28.

Clasament: 1. HCM Constanţa 38p, 2. Ştiinţa Bacău 30p, 3. Bucovina Suceava 24p, 4. Caraş Severin 23p, 5. HC Odorhei 21p (golaveraj: 589-557), 6. Pandurii Tg. Jiu 21p* (558-555), 7. Dinamo Călăraşi 20p, 8. Poli Timişoara 18p (485-464), 9. Potaissa Turda 18p (524-534), 10. U. Cluj 14p, 11. CSM Satu Mare 12p, 12. CSM Bucureşti 11p (434-471), 13. CSM Ploieşti 11p (450-524), 14. Steaua Bucureşti 2p. Echipa Pandurii Tg. Jiu a fost penalizată cu un punct pentru folosirea unui handbalist fără drept de joc.