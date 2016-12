Show pe plajă cu starul elen Nikos Vertis, la Mamaia

Starul elen Nikos Vertis va cânta, sâmbătă seară, în premieră în România, pe plaja Yamas Live Club din staţiunea Mamaia. Concertul din seria „Bouzoukia Night” este primul de acest gen organizat pe plajă. Evenimentul va începe de la ora 22.00, iar preţul unui bilet este de 53 de lei.

Premergător concertului, vineri, la terasa Zazza Beach a clubului Yamas, a fost organizată o conferinţă de presă de către managerul clubului, John Borzea, şi partenerul evenimentului, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării (APDTLDD), reprezentată prin preşedintele Corina Martin. Aceasta a ţinut să îi ureze „bun venit” îndrăgitului cântăreţ şi să sublinieze că iubitorii muzicii greceşti, precum şi comunitatea elenă aşteaptă cu nerăbdare concertul lui Nikos Vertis. În plus, Corina Martin i-a oferit starului elen un album al oraşului Constanţa şi i-a propus ca acesta să devină un „ambasador” al turismului românesc în însorita Grecie, propunere de care Nikos Vertis s-a declarat încântat.

„Sunt foarte încântată şi onorată de prezenţa lui Nikos Vertis, în premieră, în România. Sunt o foarte mare admiratoare a muzicii greceşti şi mă bucur foarte tare ca, după concertul de săptămâna trecută al Natassei Theodoridou, săptămâna aceasta să îl avem pe scenă pe Nikos Vertis”, a mai declarat Corina Martin, în deschiderea conferinţei.

„TREBUIE SĂ ÎI SPUN PRIMARULUI: BRAVO!” Starul elen a evidenţiat că a fost foarte plăcut impresionat de staţiunea Mamaia şi consideră că aceasta se prezintă mai bine chiar decât unele staţiuni din Grecia. „Nu mă aşteptam ca staţiunea şi oraşul să se prezinte aşa de bine. Seamănă foarte mult cu Miami şi mă aştept ca, în scurt timp, mulţi turişti greci să vină aici în concediu. Nu ştiam nimic despre România până la această vizită şi am fost foarte plăcut surprins de ce am văzut până acum, faţă de ce auzisem. Trebuie să spun că sunt foarte impresionat de modul în care primarul acestui oraş, Radu Mazăre, despre care am auzit că este un fan al muzicii greceşti, a ştiut să se implice în dezvoltarea şi promovarea acestei staţiuni. Trebuie să îl felicit, pentru că, din păcate, cunosc mulţi primari în Grecia care nu se implică destul în dezvoltarea staţiunilor şi au ce învăţa de la el”, a declarat starul elen Nikos Vertis.