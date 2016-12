Show Zdob şi Zdub, la Mamaia!

La doar o săptămână după ce au fost invitaţi să cânte la... penibila ediţie din acest an a „Folk You! Florian Pittiş” din Vama Veche, moldovenii de la Zdob şi Zdub sunt hotărâţi să se revanşeze în faţa publicului de pe litoral cu un concert în staţiunea Mamaia. Ritmurile lor de hard-core vor putea fi ascultate live, mâine, de la ora 24.00, în Club Tribute Summer Residence. Preţul biletelor este de 20 de lei.

De la jumătatea anilor \'90, etno-rockerii de la Zdob şi Zdub combină hard-core-ul cu folclorul românesc într-un mod inedit, oferind un show spectaculos: un mix de hip-hop, drum\'n\'bass, jungle, punk, un crossover muzical original, unde se întâlnesc intensitatea urbană şi spiritul rural. Trupa a concertat în peste 20 de ţări, pe unele dintre cele mai cunoscute scene ale Europei, iar de-a lungul timpului, a cântat în deschiderea unor formaţii de renume: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin\' Criminals. La Eurovision 2005, formaţia a ocupat locul al şaselea şi a fost nominalizată la premiile MTV Europe. Tot în cadrul Eurovisionului, trupa a reprezentat, anul trecut, Moldova. Pentru a adăuga autenticitate sound-ului ei, trupa Zdob şi Zdub a înregistrat unele piese şi a cântat live cu interpreţi de folclor ca Vasile Dinu (MC Vasile, din România), Surorile Osoianu (din Moldova) sau Trio Erdenko (din Rusia).