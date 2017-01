Show-ul sportiv va fi precedat de unul... artistic !

Parada bărcilor participante la Romanian Grand Prix se anunţă a fi un veritabil spectacol... artistic! Evident, bărcile arată mult mai bine în cursă, dar acolo nu vor putea fi examinate îndeaproape, aşa cum se va întîmpla vineri după-amiază, cînd bărcile participante la cursa constănţeană se vor “plimba” pe străzile Constanţei. Traseul pe care va avea loc parada bărcilor este: Hotelul Rex - bd-ul Al. Lăpuşneanu - bd-ul Tomis (la Dacia) - Piaţa Ovidiu - str. Mircea Cel Bătrîn - bd-ul Mamaia - Hotelul Rex. Apoi, de sîmbătă se va termina cu distracţia şi va începe lupta sportivă. Cursa de la Constanţa va fi ultima din Europa, la festivitatea de premiere urmînd a fi decernat şi titlul european. Situaţia din clasament avantajează pe Victory 77, care mai poate pierde titlul european doar matematic şi numai în cazul unui veritabil dezastru - abandon în prima parte a cursei coroborat cu un succes pentru Qatar 96 sau Victory 7. Dar principala candidată la victoria în cursa românească pare a fi Spirit of Norway 10, care şi-a rezolvat problemele mecanice din startul sezonului (vezi şi succesul de la Oslo). Evident, nu trebuie exclusă din calcule ambarcaţiunea Qatar 96, care a evoluat foarte bine în acest sezon, dar n-a cunoscut, încă, gustul succesului. Primele estimări în privinţa comportamentului bărcilor vor putea fi făcute de vineri, cînd vor începe antrenamentele oficiale. Pînă atunci, organizatorii vor termina de dragat traseul de concurs şi vor instala cele două macarale care pun bărcile pe apă. Traseul va fi de aproximativ 6 mile lungime, urmînd a fi străbătut de 21 de ori, linia dreaptă de pe care se va da startul şi va avea loc sosirea urmînd să se întindă între discoteca “Sunquest” şi Hotelul „Caraiman”. De astăzi se poate spune că intrăm pe ultima linie dreaptă a Romanian Grand Prix, odată cu sosirea oficialităţilor din conducerea IOTA şi WPPA. În cursul zilei de azi vor sosi, pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, Saeed Hareb - preşedintele WPPA (World Professional Powerboating Association), precum şi Şeicul Hassan bin Jabor Al Thani - preşedinte al IOTA (International Offshore Team Association), dar şi pilot al bărcii Qatar 96.

Clasamentul la zi în Class One: 1. Victory 77 - 58p; 2. Qatar 96 - 43p; 3. Victory 7 - 40p; 4. Spirit of Norway 10 - 36p; 5. Qatar 95 - 20p; 6. Foresti & Suardi 8 - 17p; 7. Spirit of Norway 20 - 12p; 8. SeveneleveN 18 - 8p; 9-10. Negotiator 50 şi Foresti & Suardi 2 - 4p; 11. Jotun 90 - 0p.

Programul Romanian Grand Prix

Vineri, 31 august:

- ora 13.00 - antrenament oficial

- ora 17.30 - parada ambarcaţiunilor

- ora 22.00 - petrecere de bun venit la KMYS Club Mamaia

Sîmbătă, 1 septembrie:

- ora 11.00 - antrenament oficial

- ora 13.00 - demonstraţii pe apă / B.A.S.E. jump / air show

- ora 15.00 - Edox Pole Position

Duminică, 2 septembrie:

- ora 11.00 - antrenament oficial

- ora 13.00 - demonstraţii pe apă / B.A.S.E. jump / air show

- ora 15.00 - Romanian Grand Prix

- după cursă - decernarea premiilor

- ora 22.00 – petrecere de rămas bun la Office Club Mamaia