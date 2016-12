Show-ul The Cranberries - multă energie, ritm şi refrene celebre

Concertul pe care celebra trupă The Cranberries l-a susţinut, marţi seară, la Zone Arena din capitală, a dovedit, dacă mai era nevoie, că motorul formaţiei este Dolores O\'Riordan, care, deşi cântă de 20 de ani, este plină de energie, fiind cea care ţine ritmul în refrenele devenite, de-acum, celebre. După ce trupa românească The Amsterdams a încălzit publicul, la ora 21.00, formaţia The Cranberries - Dolores O\'Riordan (voce), Noel Hogan (chitară), Mike Hogan (bas) şi Fergal Lawler (tobe) - a urcat pe scenă, în aplauzele entuziasmate ale spectatorilor. Dolores O\'Riordan, celebra voce a trupei irlandeze, a salutat publicul şi a dat drumul unui concert energic. Astfel, îmbrăcată într-o rochie cu volane roz, o capă neagră, la care a asortat mănuşi negre fără degete, Dolores a dansat, a sărit şi a cântat la chitară melodiile care au crescut şi dezvoltat trupa: „Linger\", „Just My Imagination\", „When You\'re Gone\", „Time Is Ticking Out\", „I Can\'t Be With You\", „Ode to My Family\", „Free to Decide\" şi „Salvation\". De-a lungul concertului, solista a cântat la o chitară acustică albă, pentru ca la celebra melodie „Zombie\" să ia o chitară electrică şi să cânte, împreună cu publicul frenetic, versurile de protest. După ultimul acord al piesei, scena s-a întunecat şi trupa s-a retras, pentru a reveni - cu Dolores într-o rochie dintr-o combinaţie de materiale negru şi roşu, cu pene în păr - pentru un bis cu patru melodii, printre care „Put Me Down\" şi „Promises\". Finalul l-a reprezentat celebra melodie „Dreams\", cântată de Dolores alături de trupă cu o chitară electrică. „Sunteţi nemaipomeniţi. (...) Vom mai veni aici. (...) Sunteţi o reală inspiraţie\", a spus Dolores O\'Riordan, luându-şi la revedere de la public. Înainte de a se retrage de pe scenă, cântăreaţa şi-a dat jos colierul negru de la gât şi i l-a oferit unei fetiţe din primele rânduri.