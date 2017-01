Şi cadetele vizează un succes major

Dacă scriam ieri că junioarele României sînt printre cele mai bune jucătoare de tenis de masă din Europa, pornind cu mari şanse de a cîştiga aurul la toate cele patru probe de concurs, nici cadetele nu-şi doresc să se lase mai prejos la competiţia de la Sarajevo. Echipa selectată de antrenorul Petre Arnăutu numără două jucătoare constănţene în componenţă, Cristina Hîrîci şi Ana Maria Sebe, ambele medaliate cu bronz ediţia trecută, la Ostrava. Alături de debutantele Camelia Poştoacă (Pristavu Cîmpulung) şi Bernadette Szocs (LPS Bistriţa), ele îşi doresc măcar repetarea performanţei de anul trecut. "La echipe sperăm să urcăm pe podium, ca şi anul trecut, poate chiar mai în faţă. La simplu, îmi doresc să joc o semifinală, ar fi de ajuns deocamdată”, spune Cristina Hîrîci, cea care a dominat Balcaniada de săptămîna trecută de la Buzău, obţinînd două medalii de aur. „Balcaniada mi-a dat încredere şi mi-a demonstrat mie că pot. Nu există jucătoare din această zonă care să mă bată. Sigur că un concurs european este altceva şi vor exista multe sportive foarte puternice, dar sper să fiu la înălţime”, continuă jucătoarea pregătită la LPS CSS Farul de Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti. Cu aceleaşi speranţe a plecat ieri la drum şi Ana Maria Sebe: "Tot anul am încercat să mă pregătesc cît mai bine, la Balcaniadă am venit destul de în faţă, sper că şi la Europene va fi bine, mai ales că am experienţa de anul trecut”. Concursul pe echipe va începe mîine, naţionala noastră fiind repartizată într-o grupă cu Ungaria, Belgia şi Belarus.